كاس رابطة ابطال افريقيا - فوز مولودية الجزائر على النادي الصفاقسي 2-صفر

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فاز نادي مولودية الجزائر على النادي الصفاقسي بنتيجة 2- صفر مساء يوم الاثنين بملعب 5 جويلية بالجزائر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وسجل هدفي فريق المولودية اللاعب سامي فريوي د28 ود35 .