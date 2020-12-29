كاس رابطة ابطال افريقيا - فوز مولودية الجزائر على النادي الصفاقسي 2-صفر

وات - فاز نادي مولودية الجزائر على النادي الصفاقسي بنتيجة 2- صفر مساء يوم الاثنين بملعب 5 جويلية بالجزائر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم وسجل هدفي فريق المولودية اللاعب سامي فريوي د28 ود35 .
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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