المشيشي يدعو إلى تكثيف حملات المراقبة وانفاذ القانون على كل مخالف لقرارات لجنة مجابهة انتشار فيروس كورونا

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دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى ضرورة تكثيف حملات المراقبة، وإنفاذ القانون على كل مخالف لقرارات اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بهدف الحد من انتشار العدوى، خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة، مؤكدا على أهمية وعي المواطن قصد تجاوز هذا الوضع الوبائي الصعب.وقد مثل الوضع الأمني العام بالبلاد، في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرتها اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محور جلسة عمل عقدها المشيشي اليوم الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.يذكر أن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، قررت يوم الثلاثاء الماضي، مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6ديسمبر الجاري، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحيّة إلى غاية يوم 15 جانفي 2021 مع الحرص على:- مواصلة تطبيق حظر الجولان.- مواصلة منع التنقّل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة.- منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.- تكليف الهيئات المختصة بالرقابة بتشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا.