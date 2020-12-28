بنزرت: الوالي يدعو المقاولات المكلفة بمشروع قسم التوليد إلى اتمام الاشغال في غضون فيفري المقبل تفاديا لرفع قضية عدلية ضدّها بتهمة تعطيل مرفق عام

وات -

دعا والي بنزرت محمد قويدر المقاولات والمصالح المكلفة بمشروع إعادة تهيئة وتجديد قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت إلى إتمام الاشغال في غضون نهاية فيفري المقبل 2021 ، مبينا خلال جلسة عمل قطاعية التامت ظهر اليوم بمقر الولاية خصّصت لمتابعة سير المشروع ، بحضور المصالح الفنية والادارية والمقاولات المكلّفة بانجاز المشروع وثلة من مكونات المجتمع المدني ،انه في حالة عدم تسريع الانجاز سيتم رفع قضية عدلية بسبب تعطيل مرفق عام .ولاحظ الوالي أن السلط الجهوية والمركزية والمحلية والنسيج المجتمعي عيل صبرها من التأخير الحاصل بالمشروع مؤكّدا أنه لا يجب ان يتواصل الى ما لا نهاية وفق تعبيره، خاصةّ وأن واجب الدولة في توفير الاعتمادات المالية لخلاص الاشغال (5.5ملايين دينار) تم الالتزام به وليس هناك من سبب قد يزيد في تعطيل المشروع اكثر من ذي قبل .يشار إلى أنه تمّ الاتّفاق على عقد جلسة عمل بين مصالح مندبيتي الصحة والتجهيز والمقاولات الخمس المكلّفة بمختلف الأشغال المبرمجة والمتواصلة من أجل إعداد روزنامة وظيفية وعملية تضمن تسريع الاشغال دون تسرّع ووفق كراسات الشروط الفنية المحدّدة والمواعيد المعلنة .