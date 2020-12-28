القصرين: حملة للتقصي السريع عن فيروس "كورونا" بسبيطلة تكشف عن إصابة 10 أشخاص

وات -

كشفت حملة للتقصي السريع حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد، انتظمت كامل يوم أمس الأحد بفضاء المدرسة الإبتدائية "الجمهورية" بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، عن إصابة 10 أشخاص من بين 92 عينة، وفق رئيس الدائرة الصحية بسبيطلة عادل الراشدي.وبين الراشدي في تصريح ل(وات) أن حملة التقصي السريع للأشخاص الحاملين لأعراض فيروس "كوفيد 19" التي نفذتها إدارة الصحة الأساسية بسبيطلة والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي والهيئة المحلية لمجابهة الفيروس بالمنطقة، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة، لم تشهد إقبالا من طرف الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس، مبينا أنه تم للغرض تخصيص 200 تحليل سريع.وأضاف في ذات السياق أنه سيتم الخميس المقبل تنظيم حملة ثانية مماثلة بنفس المعتمدية لاجراء 200 تحليل سريع للأشخاص الحاملين لأعراض الفيروس، وذلك بهدف الحد من تفشي المرض، وكسر حلقات العدوى، في ظل تزامنه مع نزلة البرد الموسمية، والإرتفاع المتزايد للفيروس، لاسيما بمدينتي سبيطلة والقصرين الشمالية.وتضمنت التظاهرة حملات تحسيسية وتوعوية لأهالي معتمدية سبيطلة والمواطنين الوافدين عليها من كافة مناطق الجهة حول سبل التوقي من هذا الوباء، نفذتها الهيئة المحلية للهلال الأحمر بسبيطلة والهيئة المحلية لمجابهة فيروس "كورونا".يشار إلى أن الادارة الجهوية للصحة بالقصرين انطلقت منذ الأسبوع المنقضي، بالشراكة مع عدد من المستشفيات المحلية والمراكز الصحية بالجهة، في القيام بحملات تقص سريع حول فيروس "كورونا" للأشخاص الذين يشتبه في اصابتهم، وتم في اطار حملة تقص انتظمت بمعتمدية فريانة رصد 10 إصابات بالوباء خلال رفع 89 عينة وتحليلها تحليلا سريعا، وفق مصالح الإدارة الجهوية للصحة.