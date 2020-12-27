الرابطة 1 - الترجي الرياضي ينفرد بالصدارة والنجم الساحلي يكسب دربي الساحل

وات -

انفرد الترجي الرياضي التونسي بالصدارة عقب تفوقه خارج قواعده على اتحاد بن قردان 1-صفر اليوم الاحد في الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فيما كسب النجم الساحلي دربي الساحل بعد تغلبه على الاتحاد المنستيري 3-1 في حمام سوسة.وتمكن حامل اللقب من العودة بنقاط الفوز من بن قردان بفضل هدف محمد علي بن رمضان في الدقيقة 61.ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز الثالث على التوالي وبنفس النتيجة (1-0) رصيده الى 10 نقاط في الصدارة في حين تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 5 نقاط في المركز الثامن.وفي حمام سوسة تدارك النجم الساحلي هزيمة الجولة الماضية امام مستقبل سليمان وتفوق على جاره الاتحاد المنستيري بثلاثية حملت توقيع كل من الفنيزويلي داروين غونزاليس (39 ) وحمزة لحمر (59) وسليم بوخنشوش (84) من ضربة جزاء لم يرد عليها نادي عاصمة الرباط الا في مناسبة واحدة عن طريق ادريس المحيرصي (54).ورفع فريق جوهرة الساحل بفضل هذا الفوز رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني فيما بقي الاتحاد المنستيري في المركز قبل الاخير برصيد نقطة واحدة.وحقق نجم المتلوي من جهته فوزه الثاني على التوالي بانتصاره على شبيبة القيروان بثنائية نظيفة بامضاء كل من ايهاب المرزوقي (16) وعلاء البوسليمي (89) رافعا بذلك رصيده الى 7 نقاط في المركز الخامس.وفي المقابل مني فريق الاغالبة بهزيمته الثالثة في الموسم والثانية على التوالي قابعا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.وفي باردو نجح الوافد الجديد على الرابطة الاولى مستقبل الرجيش في العودة بنقطة ثمينة بعد تعادله دون اهداف مع مضيفه الملعب التونسي.ورفع فريق باردو بهذا التعادل رصيده الى ثماني نقاط في المركز الثالث فيما اصبح رصيد مستقبل الرجيش 5 نقاط في المرتبة السابعة.وكانت الجولة الرابعة، المنقوصة من لقاء الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي الذي تاجل بسبب الالتزمات القرية لنادي عاصمة الجنوب، افتتحت امس السبت بفوز النادي البنزرتي على مستقبل سليمان 2-1 وتعادل النادي الافريقي مع اتحاد تطاوين 2-2.في بن قردان اتحاد بن قردان 0 الترجي التونسي 1 محمد علي بن رمضان (61)في باردو الملعب التونسي 0 مستقبل الرجيش 0في حمام سوسة النجم الساحلي 3 داروين غونزاليس (39) وحمزة لحمر (59 ض ج) وسليم بوخنشوش (84 ض ج) اتحاد المنستير 1 ادريس المحيرصي (54)في المتلوي نجم المتلوي 2 ايهاب المرزوقي (16) وعلاء البوسليمي (89) شبيبة القيروان 0في بنزت ملعب البصري النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70) مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)ملعب حمام الانف النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1) اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي