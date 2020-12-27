الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 27 ديسمبر 2020

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توزر: تعافي اجمالي 2245 مريضا بفيروس "كورونا" مقابل تسجيل 08 إصابات جديدة

قابس: تسجيل 05 حالات وفاة و98 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر ارتفاعا في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد بتعافي اجمالي 2245 شخصا حسب ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات).وتم في المقابل تسجيل 08 إصابات جديدة بالفيروس من جملة 30 نتيجة لتحاليل مخبرية أجريت بمخبر التحاليل الجرثومية بصفاقس، وذلك في انتظار نتائج 152 عينة تحاليل أخرى من نفس المخبر.وأشار ذات المصدر الى أن عدد حالات الوفايات بلغ اجمالا 49 حالة، فيما تتواصل المتابعة الصحية لمجموعة من حاملي الفيروس منهم 05 اشخاص مقيمون في قسم الإنعاش الطبي و07 اشخاص في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و07 اشخاص في نفس القسم بالمستشفى المحلي بدقاش و03 اشخاص في المستشفى الجهوي بنفطة.افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 138 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 243 تحليلا، أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، وأن 98 من هذه التحاليل وردت نتيجتها ايجابية، واشار إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع الى 22 إصابة بقابس الجنوبية، و21 إصابة بقابس المدينة، و19 إصابة بالحامة، و13 إصابة بوذرف، و11 اصابة بمطماطة الجديدة، و06 إصابات بقابس الغربية، و04 إصابات بغنوش، وإصابتين (02) بمارث.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 3765 شخصا من بين 4838 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1068 حالة من بينها 339 حالة بقابس الجنوبية و261 حالة بقابس المدينة و116 حالة بالحامة و106 حالات بمارث و59 حالة بمطماطة الجديدة.اثبتت التحاليل الفيروسية المجراة امس السبت، اصابة 22 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 2852 حالة وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة(9 حالات)، ونفزة(6 حالات)، وتبرسق (3 حالات)، ومجاز الباب (حالتان) وتستور (حالتان).وقاربت نسبة الشفاء من الفيروس بالجهة الى حدود يوم امس السبت ال89 بالمائة بعد تعافي 2757 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي، حسب اخر احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة ولم تسجل امس اية حالة وفاة جراء الاصابة بالفيروس، علما وان عدد ضحايا الفيروس وصل الى 80 شخصا.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) أنّ ولاية المنستير، سجلت في آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس السبت، حالتي وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 177 حالة وفاة وللمصابين إلى 7401 إصابة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 27 إصابة بالمنستير، و25 اصابة بقصر هلال الساحلين، و17 إصابة بطبلبة، و13 إصابة بالمكنين، و12 إصابة بالبقالطة، و8 إصابات بجمال، و8 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و7 إصابات بزرمدين، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات ببنبلة، و4 إصايات بالوردانين، و3 إصابات بالساحلين، وإصابتين ببني حسان، و3 إصابات غير محدد مكانها.وتطور مجموع حالات الشفاء إلى 5710 حالات من بينها 36 حالة شفاء جديدة، وجملة الأشخاص الذي استكملوا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري إلى 35 ألفا و415 شخصا، ولا زالت 84 حالة مقيمة بمستشفيات بالولاية.