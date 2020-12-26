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الرابطة 1 - الجولة الرابعة - نتائج وهدافو الدفعة الاولى

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 16:23 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

السبت 26 ديسمبر


في بنزت ملعب البصري النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70) مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)

ملعب حمام الانف النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1) اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)


الاحد 27 ديسمبر

في بن قردان اتحاد بن قردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي

في باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف

في حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي

في المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي

وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي

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