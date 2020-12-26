الرابطة 1 - الجولة الرابعة - نتائج وهدافو الدفعة الاولى

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في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:السبت 26 ديسمبرفي بنزت ملعب البصري النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70) مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)ملعب حمام الانف النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1) اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)الاحد 27 ديسمبرفي بن قردان اتحاد بن قردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج عليفي باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيففي حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكيفي المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعليوتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي