الرابطة 1 - الجولة الرابعة - نتائج وهدافو الدفعة الاولى

وات - في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
السبت 26 ديسمبر
في بنزت ملعب البصري النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70) مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)
ملعب حمام الانف النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1) اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)
الاحد 27 ديسمبر
في بن قردان اتحاد بن قردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي
في باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف
في حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي
في المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي
وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي
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السبت 26 ديسمبر
في بنزت ملعب البصري النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70) مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)
ملعب حمام الانف النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1) اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)
الاحد 27 ديسمبر
في بن قردان اتحاد بن قردان - الترجي التونسي / الحكم مجدي بلحاج علي
في باردو- ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي - مستقبل الرجيش / الحكم نضال لطيف
في حمام سوسة النجم الساحلي - اتحاد المنستير / الحكم محرز المالكي
في المتلوي نجم المتلوي - شبيبة القيروان / الحكم يسري بوعلي
وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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