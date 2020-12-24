منوبة: الاحتفاظ بصاحب كلب تهجّم على امراة والحق اضرارا برضيعتها امام مدرسة ابتدائية

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اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة صبيحة اليوم الخميس، بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب من اجل تهمة "تهييج كلب شرس على عامة الناس"، بعد الحاق اضرار برضيعة استوجبت ايواءها بالمستشفى، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية (وات) واوضح نفس المصدر انه، على اثر تهجم كلب من نوع "بارجي مالينوا" على امراة كانت تنتظر ابنها امام مدرسة ابتدائية وبحضنها رضيعة، واصابة رضيعتها باضرار كبيرة تطلبت ايواءها بالمستشفى، تدخل اعوان فرقة الشرطة العدلية وقاموا بايقاف صاحب الكلب البالغ من العمر 33 عاما ، والاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية.وكان شهود عيان حضروا الواقعة الثلاثاء امام مدرسة الاخوة بمنوبة، اكدوا مهاجمة كلب كان برفقة صاحبه، للمراة وبحضنها ابنتها التي لم يتجاوز عمرها السنة ونصف، اذ افتكها منها بفكيه وصدمها على الأرض بقوة فتدخل مارة لانقاذها، ونقلها الى المستشفى بعد اصابتها باضرار خطيرة.كما اثارت الحادثة احتقان الاولياء وتنديدهم بظاهرة اصطحاب كلاب شرسة امام المؤسسات التربوية وتهييجها على التلاميذ.