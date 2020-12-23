المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية : سيتم توفير لقاحات كوفيد 19، بإنصاف، للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل

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أكد المدير الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تعمل مع شركائها على توفير اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل بانصاف، وذلك في افتتاح المؤتمر الصحفي الافتراضي للمنظمة حول تطورات جائحة كوفيد- 19 وجهود الاستجابة في بلدان الشرق الاوسط.وأوضح المنظري،قائلا إن "المكتب الاقليمي بالشرق الأوسط يعمل بالتعاون مع الأقاليم القطرية والمكتب الرئيسي بجينيف على ضمان ايصال اللقاحات التي جاءت ضمن بادرة "مرفق كوفاكس"، وهي آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لكوفيد-19 يتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي) ويمكن من خلالها ضمان إتاحة اللقاحات بانصاف لكل بلد مشارك، باستخدام إطار للتخصيص تعكف على إعداده منظمة الصحة العالمية، إلى كل دول الاقليم".ويعمل مرفق كوفاكس على تجميع القوة الشرائية للاقتصادات المشاركة وتقديم ضمانات الحجم بالنسبة لمجموعة من اللقاحات المرشّحة الواعدة، ما يتيح لمصنّعي اللقاحات الذين تعد خبرتهم ضرورية لانتاج اللقاحات الجديدة على نطاق واسع، القيام باستثمارات مبكّرة معرّضة للمخاطر في قدرات التصنيع، وبالتالي توفير أفضل الفرص للبلدان والاقتصادات المشاركة للحصول سريعاً على الجرعات اللازمة من اللقاح الناجح لمكافحة كوفيد-19.وبيّن أن 11 دولة من ضمن 22 دولة بالمنطقة انضمت إلى مبادرة الشراء الذاتي لهذا اللقاح و11 الأخرى انخرطت في مبادرة الشراء المدعوم أو التمويل المجاني.وفي ما يتعلق باللقاحات التي تم تصنيعها إلى حد اليوم أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط، أن المنظمة لم تعتمد بعد أيّا من اللّقاحات، غير أن اللجان المختصة بجنيف والمكاتب القطرية يعملون على مراجعة جميع الوثائق لهذه الشركات المصنعة.