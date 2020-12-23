صفاقس : تواصل ازمة نفاد المحروقات في عدد من محطات بيع الوقود يثير غضب واحتقان المواطنين وعدد من وكلاء المحطات

وات -

لليوم السابع على التوالي تتواصل أزمة نفاد مخزون المحروقات بالكامل في عدد من محطات بيع الوقود بصفاقس بسبب غلق المنطقة الصناعية بالصخيرة التابعة لولاية صفاقس التي تزود كامل الجنوب التونسي بالمحروقات، من قبل شباب المنطقة منذ الاربعاء الماضي للمطالبة بالتنمية والتشغيل وعدم تزويدها من قبل شركات توزيع المحروقات التي تتولى في ظل الازمة القائمة جلب هذه المادة الحيوية من مستودعات بيع المحروقات ببنزرت وحلق الوادي مما انجر عنه حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين وعدد من وكلاء محطات بيع المحروقات في صفاقس.وأفاد رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء واصحاب محطات بيع المحروقات بصفاقس الياس العيادي، اليوم الاربعاء في تصريح لــ(وات) أنه باستثناء محطات بيع الوقود التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" و"ستار أويل" التي تشتغل بصفة عادية، فإن محطات بيع الوقود الاخرى التابعة لشركات (طوطال وأولا وشال ) وسط مدينة صفاقس وحتى خارجها تعيش منذ الاربعاء الماضي انعداما في مخزون المحروقات وذلك "بسبب عدم تزويدها من قبل شركات توزيع المحروقات التي تعيش هي الاخرى ازمة وصعوبة في التنقل لجلب هذه المادة من مستودعات بيع المحروحات من حلق الوادي وبنزرت وتطالب سلطة الاشراف بمراجعة تعريفة النقل والتكفل بقسط من مصاريف التنقل باعتبارها صارت تتنقل في ظل الازمة القائمة الى بنزرت وحلق الوادي لجلب المحروقات من المستودعات المنتصبة هناك وليس كالعادة الى الصخيرة"حسب تبريره.ودعا العيادي السلط الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل وإيجاد حلول للشباب المعتصمين بالمنطقة الصناعية بالصخيرة وذلك من اجل تنقية المناخ الاجتماعي ولتفادي تتطور الأوضاع نحو الأسوإ، مشيرا الى ان محطات بيع الوقود التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" لا تلبي سوى 20 بالمائة من حاجيات جهة صفاقس" .من جهته, حذّر كاتب عام الفرع الجامعي للكيمياء والنفط التابع للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس سمير المطيبع من تواصل ازمة فقدان مخزون المحروقات في عدد هام من محطات بيع الوقود التي باتت حرجة وتنذر بالخطر سيما وان وكلاء واصحاب محطات بيع المحروقات الذين يعانون من نفاد كامل لهذه المادة لهم التزامات متخلدة بذمتهم مع البنوك وعدد من المؤسسات الاقتصادية والحرفاء والاعوان الذين يشغلونهم" متسائلا "الى اي مدى سوف يتحمّل المرفق العمومي المتمثل في الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" ادارة هذه الازمة بمفرده ؟" .وفي هذا السياق, دعا المطيبع السلطة المركزية الى ضرورة فتح حوار جدي وفوري مع شباب الصخيرة المعتصمين بالمنطقة الصناعية.وكان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، فاخر العفاس، قد أكّد في تصريح سابق لـــ(وات) "ان جلسة التفاوض التي تم عقدها الأربعاء الماضي بمقر ولاية صفاقس للنظر في مطالب شباب منطقة الصخيرة المعتصمين والمطالبين اساسا بالانتداب الفوري صلب الشركات الصناعية المنتصبة بالصخيرة دون المرور بفتح مناظرة في الغرض، لم تتوصل الى اتفاق إيجابي بين المعتصمين وأصحاب الشركات الصناعية المنتصبة بالصخيرة، مشيرا الى انه سيتم إدراج مطالب ابناء الصخيرة في لائحة الاضراب العام الجهوي المبرمج ليوم 12 جانفي القادم .يذكر ان جهة صفاقس تعد أكثر من 80 وكيل محطة خدماتية لبيع المحروقات.