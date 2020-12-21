امطار غزيرة متوقعة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب بقية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء

يتواصل بقية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ظهور خلايا رعدية مصحوبة بامطار احيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي، اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي وافاد المعهد ان الامطار تكون بكميات هامة محليا هذه الليلة ويوم غد خاصة بولايتي قابس ومدنين وشمال ولاية تطاوين حيث تتراوح الكميات بين 40 و60 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة فيما تهب رياح قوية اثناء ظهور السحب الرعدية



