يتواصل بقية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ظهور خلايا رعدية مصحوبة بامطار احيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي، اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي وافاد المعهد ان الامطار تكون بكميات هامة محليا هذه الليلة ويوم غد خاصة بولايتي قابس ومدنين وشمال ولاية تطاوين حيث تتراوح الكميات بين 40 و60 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة فيما تهب رياح قوية اثناء ظهور السحب الرعدية
امطار غزيرة متوقعة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب بقية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء
En continu
.
الاثنين 21 ديسمبر 2020 | 6 جمادي الأول 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:09
|14:49
|12:25
|07:28
|05:55
|
16°
|19°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-13
|18°-13
|18°-11
|19°-12
|19°-12
- Avoirs en devises
22589,6
(21 dec)
- Jours d'importation
157
- 1 € = 3,32236 DT 1$ =2,73205 DT
- Solde Compte du Trésor (21 dec) 4286,6 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 565 472) وزارة الصحة: 32 وفاة و 1536 إصا
(219 943) نشرة السادسة مساء حول تطوّر الوضع
(201 760) فرنسا تتخطى عتبة 60 ألف وفاة جراء
(103 907) فيروس كورونا: حصيلة قياسية للوفيات
( 66 821) كورونا عالميًا..أكثر من مليون و700
( 66 568) إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
( 47 658) شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي :
( 36 423) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 33 829) وفيات كورونا.. 55 بالمغرب و9 في م
( 30 396) نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج وا
( 29 246) هكذا ردّ المشيشي على سؤال صحيفة "ل
( 27 240) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 24 417) محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقي
( 24 381) فضحهم ولد أمو! اليوم ثار المجلس و
( 23 719) على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين
( 23 672) انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
( 22 830) موكب وزير الداخلية يتعرض لحادث مرو
( 22 517) مدير معهد باستور يردّ على مخلوف:
( 22 485) africa intelligence يكشف أن سر ا
( 22 376) سهام بن سدرين: اكثر ملف أثّر فيا،
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217321