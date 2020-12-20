رقبي - مستقبل جمال يتوج ببطولة تونس

وات - توج المستقبل الرياضي بجمال ببطولة تونس للرقبي ( 15 لاعبا) بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم بملعب الرقبي بالمنزه على نادي الرقبي بباجة بنتيجة 16 مقابل .
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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