رقبي - مستقبل جمال يتوج ببطولة تونس

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توج المستقبل الرياضي بجمال ببطولة تونس للرقبي ( 15 لاعبا) بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم بملعب الرقبي بالمنزه على نادي الرقبي بباجة بنتيجة 16 مقابل .