صفاقس: حملة لتقصي فيروس "كورونا" بمنطقة صفاقس الجديدة باعتماد التحاليل السريعة وتحاليل "بي سي آر"

وات -

ببادرة من معتمدية صفاقس المدينة وبلدية صفاقس والإدارة الجهوية للصحة، انتظمت اليوم الأحد، بإحدى الساحات العامة في منطقة صفاقس الجديدة حملة لتقصي فيروس "كورونا" موجهة لفائدة عموم المواطنين وذلك باعتمادات التحاليل السريعة وتحاليل (بي سي آر) بحسب الحالات.ووُجّهت تقنية الفحوص السريعة للحاملين لأعراض الإصابة بالوباء (مثل السعال وارتفاع الحرارة والارتخاء وآلام الرأس والبطن وفقدان حاسة الشم وغيرها) في حدود الخمسة أيام في حين وجهت التحاليل العادية لمن جاءت نتيجة تحاليلهم السريعة سلبية رغم ظهور العلامات لديهم.وأفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكاني، في تصريح ل(وات)، أن تنظيم هذه الحملة غايته معاضدة الجهود المبذولة في مجال تقصي الوباء وتحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية "خاصة بعد ما سُجّل في الفترة الأخيرة من تراخ لدى العموم في الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل الأيدي وما انجر عنه عدد مرتفع من الإصابات بالوباء".وشدد المكني على ضرورة مواصلة مجهودات التحسيس والتوعية لمنع انتشار كبير للوباء في الفترة القادمة التي تتزامن مع ظهور الفيروسات ولا سيما الأنفلونزا.من جهته، أوضح معتمد مدينة صفاقس، حاتم الحالي، أن هذا المجهود الإضافي في محاصرة الوباء بالجهة قابله إقبال عفوي لعدد هام من المواطنين، مبينا أن نسبة الحالات الإيجابية التي أثبتها التحليل السريع خلال هذه الحملة قدرت بحوالي 15 بالمائة حيث تم على مجموع المائة مواطن الأوائل الذين خضعوا للتحليل رصد 14 إصابة مؤكدة.