   Fayza Ahmed - يمّة يا هوايا  

القصرين: مجموعة من شباب وأطفال " حي النور " يعتدون على مركز أمن الحي والأمن يتصدى لهم

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 21:48 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - أفاد كاتب النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين محمد العمري أن مجموعة من شباب وأطفال "حي النور" بالقصرين المدينة ، (حوالي 100 طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة ) ، عمدت مساء اليوم السبت الى الإعتداء على مركز الأمن الوطني بحي النور وسيارته الأمنية الرابضة أمامه بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكد العمري في تصريح إعلامي أن الوحدات الأمنية تصدت لهم وقامت بتفريقهم وإعادة الهدوء للحي المذكور، مبرزا في السياق ذاته أن هؤولاء الشباب والأطفال قاموا مساء أمس بغلق الطريق الرئيسة للمدينة على مستوى مفترق حي النور عبر إشعال العجلات المطاطية والإعتداد على مقر مركز الأمن الوطني بحي النور وتم التدخل من قبل الوحدات الأمنية وتفريقهم .
وإعتبر أن هؤولاء الأطفال والشباب "مغرر بهم بإعتبار أن الإحتجاج من أجل التنمية والتشغيل والتمييز الإيجابي والعدالة الإجتماعية يكون في وضح النهار وبطرق سلمية ، وليس في الظلام وعبر الإعتداء على المقرات الأمنية وعبر أعمال العنف والتخريب"، حسب تقديره.


ووجه بالمناسبة دعوته الى كافة نشطاء المجتمع المدني والعقلاء الى جانب أولياء المحتجين للتدخل وثنيهم عن هذه الأفعال التي تهدف، وفق قوله، إلى استفزاز الأمنين لدفعهم الى رد الفعل فضلا عن خلق حالة من الإحتقان بالجهة .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217228

Mandhouj  (France)  |Samedi 19 Decembre 2020 à 22h 07m |           
لعلهم حبوا يعملوا احتجاج على خطابات الرئيس التي عبرها لا يريد حوار وطني حول القضايا الإجتماعية و الإقتصادية ... قد تكون له مخرجات في قالب حلول ؟

على كل حال .



panel management

En continu

Toutes les news

السبت 19 ديسمبر 2020 | 4 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:48 12:24 07:27 05:54
15°
 19° % 87 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1518°-1418°-1318°-1318°-11
  • Avoirs en devises
    22441,9

  • (18 dec)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30829 DT        1$ =2,72730 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 dec)   1792,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة