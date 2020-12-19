القصرين: مجموعة من شباب وأطفال " حي النور " يعتدون على مركز أمن الحي والأمن يتصدى لهم

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أفاد كاتب النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين محمد العمري أن مجموعة من شباب وأطفال "حي النور" بالقصرين المدينة ، (حوالي 100 طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة ) ، عمدت مساء اليوم السبت الى الإعتداء على مركز الأمن الوطني بحي النور وسيارته الأمنية الرابضة أمامه بالحجارة والزجاجات الحارقة.وأكد العمري في تصريح إعلامي أن الوحدات الأمنية تصدت لهم وقامت بتفريقهم وإعادة الهدوء للحي المذكور، مبرزا في السياق ذاته أن هؤولاء الشباب والأطفال قاموا مساء أمس بغلق الطريق الرئيسة للمدينة على مستوى مفترق حي النور عبر إشعال العجلات المطاطية والإعتداد على مقر مركز الأمن الوطني بحي النور وتم التدخل من قبل الوحدات الأمنية وتفريقهم .وإعتبر أن هؤولاء الأطفال والشباب "مغرر بهم بإعتبار أن الإحتجاج من أجل التنمية والتشغيل والتمييز الإيجابي والعدالة الإجتماعية يكون في وضح النهار وبطرق سلمية ، وليس في الظلام وعبر الإعتداء على المقرات الأمنية وعبر أعمال العنف والتخريب"، حسب تقديره.ووجه بالمناسبة دعوته الى كافة نشطاء المجتمع المدني والعقلاء الى جانب أولياء المحتجين للتدخل وثنيهم عن هذه الأفعال التي تهدف، وفق قوله، إلى استفزاز الأمنين لدفعهم الى رد الفعل فضلا عن خلق حالة من الإحتقان بالجهة .