بطولة الرابطة الاولى - فوز عريض للنادي الصفاقسي على النادي الافريقي 3- صفر

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حقق النادي الصفاقسي اليوم على ملعبه في غياب جمهوره فوزا عريضا على النادي الافريقي بثلاثية نظيفية في اطار الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وسجل للنادي الصفاقسي هدافه فراس شواط 5د ود64 من ضربة جزاء ومحمد صولة د69 ولحق النادي الصفاقسي بفضل فوزه الثاني في البطولة بالترجي الرياضي التونسي في المركز الاول ب7 نقاط بينما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 4 نقاط في المرتبة الخامسة وفي المنستير تعادل الاتحاد المنستيري مع اتحاد بنقردان بنتيجة صفر لصفر.واكتفى الفريق المحلي بنقطة واحدة وهي اول نقطة له في الموسم الجديد بعد هزيمتين امام النادي الصفاقسي والترجي التونسي .ويحتل حامل كاس الموسم الماضي المرتبة العاشرة اما اتحاد بنقردان فقد رفع رصيده الى 5 نقاط بفضل تعادله في المنستير محتلا المركز الرابع وفي ما يلي نتائج الجولة .الخميس 17 ديسمبرفي ملعب رادس الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 1- صفرالجمعة 18 ديسمبر :في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي 2-1اليوم السبتفي ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان صفر/ صفرفي ملعب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - النادي الافريقي 3-0الاحد 20 ديسمبر 2020 :في ملعب المهدية (س14) مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايريفي ملعب المتلوي (س14) النجم المتوي - النادي البنزرتي / الحكم اسامة بن اسحاقفي ملعب القيروان (س14) شبيبة القيروان - الملعب التونسي / الحكم امير لوصيف.