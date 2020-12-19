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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 19 ديسمبر 2020

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 08:40 قراءة: 0 د, 31 ث
وات -


باجة: حالتا وفاة و 28 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 48 ساعة الاخيرة



سجلت ولاية باجة، خلال ال48 ساعة الأخيرة حالتي وفاة بفيروس "كورونا" لرجل في 88 من عمره وامرأة تبلغ 80 سنة، ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس إلى 75 حالة وفاة.
وأثبتت التحاليل الفيروسية لتقصي فيروس "كورونا" المستجد، تسجيل 28 اصابة جديدة خلال ال48 ساعة الاخيرة، منها 14 اصابة بباجة، و7 بنفزة، و6 بمجاز الباب، واصابة واحدة بقبلاط، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 2645 اصابة.
وقد شفي من هذا الفيروس، 2308 اشخاص، بنسبة فاقت ال87 بالمائة من المصابين، حسب ما معطيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.

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