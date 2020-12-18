الهايكا تتخذ قرارات بخصوص مخالفات ارتكبت في إذاعة "القرآن الكريم" وإذاعة "نجمة أف أم" وقناة "التاسعة"

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أقر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" في جلستين عقدهما بتاريخ 14 و18 ديسمبر الجاري جملة من القرارات بخصوص مخالفات ارتكبت في إذاعة "القرآن الكريم" وإذاعة "نجمة أف أم" وقناة "التاسعة".فقد قرر مجلس الهيئة، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 إحالة خرق جسيم سجل في أحد برامج إذاعة القرآن الكريم غير الحاصلة على إجازة على أنظار النيابة العمومية، تم بثه بتاريخ 16 ديسمبر 2020.وأوضحت الهايكا أن الخرق الجسيم تمثل في خطاب نمطي تمييزي يقوم على إهانة كرامة المرأة من خلال تشييئها وتمثيل رحمها "بالمصنع" ما مثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان والنيل من الذات الإنسانية.وأشارت الهيئة إلى أن الإحالة تمت على معنى أحكام الفصل 46 من الدستور التونسي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.كما قرّر مجلس الهيئة، في الجلسة ذاتها، توجيه إعلام بمخالفة عود للقناة الإذاعية الخاصة "نجمة أف أم" تعلق بمضمون إعلامي يحتوي على سب وشتم وانتهاك لكرامة الإنسان في حلقة برنامج "شكشوكة ستايل" التي تم بثها بتاريخ 10 ديسمبر 2020.واتخذ القرار بالاستناد إلى الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.وقرر مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة يوم 14 ديسمبر 2020، تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" وسحب الأجزاء المتضمنة للخروقات من حلقة برنامج "عبدلي شو تايم"، التي تم بثها بتاريخ 19 نوفمبر 2020، من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بعدم إعادة بثها بسبب ما تضمنته من انتهاك لكرامة الإنسان والحياة الخاصة للأفراد وتكريس للتفرقة والتمييز الجهوي بين التونسيين.واعتبرت الهيئة أن ما ورد في البرنامج يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وأحكام الفصول 14 و 23 و 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.