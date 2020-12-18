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تراجع إيرادات السياحة بنسبة 64 بالمائة الى غاية يوم 10 ديسمبر 2020

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 12:36 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تراجعت إيرادات السياحة إلى 1.9 مليار دينار الى غاية يوم 10 ديسمبر 2020 مقابل 5.3 مليار دينار في نفس التاريخ من سنة 2019 بانخفاض بنسبة 64 بالمائة ، وفق آخر إحصائيات البنك المركزي التونسي وبالمقابل ارتفع الدخل التراكمي للعملة الصعبة بنسبة 10.8 بالمائة ليبلغ 5.3 مليار دينار في نفس التاريخ.

وفي ما يتعلق بخدمات الدين الخارجي التراكمي ، فقد تراجعت بنسبة 14.6 بالمائة إلى 8.7 مليار دينار حتى 10 ديسمبر2020.


ووفق البنك المركزي التونسي ، يواصل صافي الأصول بالعملات الأجنبية الاندماج لتتجاوز 22.5 مليار دينار (157 يومًا استيراد) ، مقابل 19 مليار دينار في ديسمبر 2019 (107 أيام استيراد).

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