تراجع إيرادات السياحة بنسبة 64 بالمائة الى غاية يوم 10 ديسمبر 2020

وات - تراجعت إيرادات السياحة إلى 1.9 مليار دينار الى غاية يوم 10 ديسمبر 2020 مقابل 5.3 مليار دينار في نفس التاريخ من سنة 2019 بانخفاض بنسبة 64 بالمائة ، وفق آخر إحصائيات البنك المركزي التونسي وبالمقابل ارتفع الدخل التراكمي للعملة الصعبة بنسبة 10.8 بالمائة ليبلغ 5.3 مليار دينار في نفس التاريخ.
وفي ما يتعلق بخدمات الدين الخارجي التراكمي ، فقد تراجعت بنسبة 14.6 بالمائة إلى 8.7 مليار دينار حتى 10 ديسمبر2020.
ووفق البنك المركزي التونسي ، يواصل صافي الأصول بالعملات الأجنبية الاندماج لتتجاوز 22.5 مليار دينار (157 يومًا استيراد) ، مقابل 19 مليار دينار في ديسمبر 2019 (107 أيام استيراد).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفي ما يتعلق بخدمات الدين الخارجي التراكمي ، فقد تراجعت بنسبة 14.6 بالمائة إلى 8.7 مليار دينار حتى 10 ديسمبر2020.
ووفق البنك المركزي التونسي ، يواصل صافي الأصول بالعملات الأجنبية الاندماج لتتجاوز 22.5 مليار دينار (157 يومًا استيراد) ، مقابل 19 مليار دينار في ديسمبر 2019 (107 أيام استيراد).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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