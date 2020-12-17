فتح حساب للخزينة العامة للبلاد التونسية لجبر اضرار ضحايا الثورة (عبد الرزاق الكيلاني )

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أعلن رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية في تونس عبد الرزاق الكيلاني عن فتح حساب للخزينة العامة للبلاد التونسية لدى مصلحة الودائع لجبر أضرار ضحايا الثورة تحت رقم 00403 ، وذلك بإذن من رئيس الحكومة.ودعا الكيلاني خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة بمناسبة احياء الذكرى العاشرة للثورة ، الى إرساء حملات لحشد الدعم لصندوق الكرامة لاستكمال ملف العدالة الانتقالية التي عاشت فترة من التذبذب الناجم عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وفق تعبيره.وأشار الى أن سلطات البلاد عازمة حاليا على استكمال الواجب الدستوري والقانوني واستكمال ملف العدالة الانتقالية عبر جبر ضرر الضحايا والذى يمثل أحد مفاتيح نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد.كما أفاد عبد الرزاق الكيلاني بأنه سيتم إبرام اتفاقية بين رئيس الحكومة ووزير المالية ستحدد طريقة التصرف في أموال صندوق الكرامة المحدث منذ سنة 2018 .وأكد أن رئيس الحكومة قرر إعداد تقرير على ضوء التوصيات التي قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة لتجاوز حقبة الماضي وارساء اصلاحات تتعلق بمحتلف الملفات على غرار القضاء والاعلام والامن. وقال " إن المادة 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية تنص على أن تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ توصيات ومقترحات "هيئة الحقيقة والكرامة".وللتذكير فإن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية تأسست عام 2016 ، وهي هيئة تعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة لمتابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير حصولهم أو حصول ذويهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين.