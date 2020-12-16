تبييض أموال وتمويل الارهاب: لجنة التحاليل الماليّة تجمّد 86 مليون دينار كاجراء وقائي

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قامت لجنة التحاليل الماليّة بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في اطار تمش وقائي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة، لطفي حشيشة، الاربعاء، خلال ندوة التامت عن بعد وخصّصت لتقديم التقرير المتعلق بنشاط هذا الهيكل للفترة 2018 / 2019.