تبييض أموال وتمويل الارهاب: لجنة التحاليل الماليّة تجمّد 86 مليون دينار كاجراء وقائي

وات - قامت لجنة التحاليل الماليّة بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في اطار تمش وقائي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة، لطفي حشيشة، الاربعاء، خلال ندوة التامت عن بعد وخصّصت لتقديم التقرير المتعلق بنشاط هذا الهيكل للفترة 2018 / 2019.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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