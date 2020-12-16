الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 16 ديسمبر 2020

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قبلي: تسجيل 5 وفيات و33 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تسجيل 1952 حالة تعافي لدى مصابين بفيروس "كورونا" المستجد

مدنين: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أعلى حصيلة منذ ظهور الجائحة

قابس: 03 حالات وفاة و72 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل حالة وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد ل(وات) انه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفياة منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 104 حالات منها 103 حالات تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط وفي ذات السياق اشار الحداد الى تسجيل 33 حالات اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس على الادارة الجهوية للصحة من المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي، اضافة الى نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالولاية وارتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 2573 حالة منها 2462 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط من بينها 2165 حالة شفاء فيما لا تزال 194 حالة نشطة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر عن تسجيل 1952 حالة تعافي من فيروس "كورونا" لدى مصابين بالفيروس، وذلك في ظل مؤشرات الوضع الوبائي بالجهة الذي يتجه نحو الاستقرار، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية فؤاد براني ل(وات).وبين ذات المصدر أن جميع مؤشرات الوضع الوبائي توحي بالاستقرار من بينها انخفاض عدد الإصابات وكذلك انخفاض المرضى الذين يخضعون لمتابعة صحية في المستشفيات من بينها إيواء 03 مرضى فقط في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي و07 في أقسام الكوفيد 19 موزعين الى 03 في كل من المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى المحلي بدقاش وحالة (01) في المستشفى المحلي بنفطة.ويبلغ اجمالي المصابين منذ بداية الجائحة 2270 بعد ورود نتائج 10 تحاليل مساء الثلاثاء دون تسجيل أي إصابة في انتظار نتائج ستصدر مساء اليوم، الى جانب تسجيل 43 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.سجلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في أعلى حصيلة منذ ظهور الجائحة، تتوزع الى إصابة واحدة وافدة من ليبيا والبقية محلية، ليرتفع اجمالي الإصابات بالجهة الى 2452 إصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.ويعود ارتفاع الاصابات التي تم اكتشافها، وفق ما بيّنه الدكتور العنز لـ(وات)، الى الترفيع من عدد العينات المرفوعة والتي بلغت ولاول مرة 593 عينة، عدد هام منها بجرجيس، التي خضعت لعملية تقصي واسعة، أفضت الى اكتشاف21 اصابة جديدة بفيروس كورونا، على أن تخضع اليوم منطقة مليتة بمعتمدية جربة حومة السوق إلى ذات العملية، تليها ومنطقة بوغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية يوم غد الخميس.وفيما يتعلق ببقية الاصابات، فقد تركز عدد هام منها وذلك لليوم الثاني على التوالي، بجربة حومة السوق بـ26 اصابة جديدة، ومدنين الجنوبية بـ15 إصابة، وبن قردان بـ10 اصابات، ومدنين الشمالية بـ6 ، و4 اصابات بكل من ميدون وسيدي مخلوف، ثم جربة أجيم بإصابتين (02)، وبني خداش بإصابة واحدة (01).وسجلت الجهة، في المقابل، رقما قياسيا في عدد حالات الشفاء والتي بلغت 69 حالة، منها 18 بجرجيس، و17 بمدنين الجنوبية، و16 بمدنين الشمالية، و11 يجربة حومة السوق، و4 ببن قردان، وحالة شفاء واحدة (01) بكل من اجيم وميدون وبني خداش، ليرتفع إجمالي حالات التعافي منذ ظهور الجائحة الى 1858 حالة شفاء.يشار الى أن الجهة لم تسجل أية حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" خلال الـ24ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في حدود 104 حالات وفاة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بكل من قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 108 حالات.وبين جبران انه تم اجراء 167 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 72 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 22 اصابة بقابس المدينة و19 اصابة بقابس الجنوبية و10 اصابات بقابس الغربية و08 اصابات بالحامة و07 اصابات بمارث و03 اصابات بغنوش واصابتين (02) بالمطوية واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 3886 اصابة، واشار الى أن 3346 من بين المصابين قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 537 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 176 حالة بقابس الجنوبية و112 حالة بقابس المدينة و83 حالة بالحامة و76 حالة بمارث .ارتفع مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى 160 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة، وبلغت جملة الإصابات 6267 إصابة منها 94 إصابة جديدة حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الثلاثاء وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت إلى 14 إصابة بالمنستير، و13 إصابة بقصر هلال، و12 إصابة بطبلبة، و10 إصابات ببنبلة، و9 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و9 إصابات بالوردانين، و7 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بجمال، و4 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بالبقالطة، وإصابتين ببني حسان، و3 إصابات غير محدد مكانها.وتعدّ الجهة 957 حالة مازالت حاملة لفيروس "كورونا" المستجد من بينها 97 حالة مقيمة بمستشفيات الولاية، علاوة على 7 حالات من خارج الولاية مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة ويوجد في الحجر الصحي الذاتي 1851 شخصا، في حين استكمل مجموع 33 ألفا و631 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري، مع العلم أنّ الجهة لم تسجل منذ 24 نوفمبر 2020 اخضاع أي شخص في الحجر الصحي الاجباري.وتطور بولاية المنستير العدد الجملي للحالات التي شفيت من فيروس "كورونا" المستجد إلى 5150 حالة منها 44 حالة جديدة، حسب ذات المصدر.وتعدّ ولاية المنستير إلى حدّ الآن 14 سرير انعاش و10 اسرة عناية مركزة في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، وسرير انعاش واحد بمركز طب التوليد والولدان، وتستقبل أسرة الانعاش المصابين بفيروس "كورونا" الّذين تتعكر حالتهم الصحية، وقد وبلغ مجموع أسرة الأكسيجين بالجهة 160 سريرا حسب ذات المصدر.