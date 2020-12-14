إعلان حظر الجولان في معتمديات بني خداش ودوز الشمالية ودوز الجنوبية

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قرّر بعد ظهر اليوم والي مدنين الحبيب شواط ووالي قبلي منصف شلاغمية فرض حظر التجوّل في معتمدية بني خداش من ولاية مدنين ومعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية.وجسب قرار والي مدنين فإن حظر التجوّل في معتمدية بني خداش يدخل حيّز التطبيق بداية من اليوم الاثنين انطلاقا من الرابعة بعد الظهر وإلى غاية الخامسة صباحا ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.وأكّد الوالي أن هذا القرار يبقى نافذ المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.من جهته أقرّ والي قبلي إعلان حظر الجولان بداية من الغد الثلاثاء 15 ديسمبر بكافة أرجاء معتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية بداية من الرابعة بعد الظهر وإلى غاية الخامسة صباحا وأكّد القرار الصادر عن والي قبلي أيضا أن حظر الجولان يبقى قائما إلى غاية صدور إشعار آخر.ويذكر أن خلافا بين عدد من اهالي معتمدية دوز من ولاية قبلي، ومعتمدية بني خداش من ولاية مدنين، قد جد منذ مطلع الاسبوع المنقضي حول منطقة العين السخونة، وقد تدخلت السلط الامنية لمنع الاشتباكات بين الطرفين، الا ان هذا الخلاف قد تجدد يوم السبت الماضي وتصاعدت وتيرته ليتحول الى اشتباكات بين اهالي المنطقتين تسببت في اصابة بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة، علاوة على اصابات بالرش جراء استعمال بنادق الصيد.وتجددت المواجهات، مرة أخرى عشية أمس الاحد، بأكثر حدة في المنطقة الفاصلة بين بئر السلطان وبئر اثنيين جنوبي العين السخونة، متسببة في وفاة شاب من منطقة بني خداش، واكثر من 80 اصابة من الطرفين تم توجيهها لعدد من المؤسسات الصحية بولايتي مدنين وقبلي.