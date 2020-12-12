الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 12 ديسمبر 2020

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مدنين: حالتا وفاة و65 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع نسبة التعافي الى حوالي 88 في المائة

ارتفع اجمالي الوفيات بفيروس "كورونا" بولاية مدنين، الى 100 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس، وذلك بتسجيل حالتي وفاة، خلال ال24 ساعة الماضية، لمصابين تتراوح اعمارهما بين 63 و66 سنة، وفق ما ذكره ل(وات) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وسجلت الجهة، ايضا، من بين 473 عينة خضعت للتحليل، 68 اصابة جديدة بالفيروس، 3 منها وافدة من ليبيا و65 اصابة محلية، ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الفيروس الى 2207 اصابات.وشملت هذه الاصابات، 4 اعوان صحة يعملون بنفس القسم، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة في القطاع الصحي الى 98 اصابة، الى جانب تسجيل اصابة تلميذ، ما رفع عدد الاصابات في صفوف التلاميذ الى 84 اصابة.اما جغرافيا، فقد عاد الفيروس الى الانتشار بجربة حومة السوق أين سجلت 18 اصابة جديدة، وجرجيس بعدد 15 اصابة، مع تواصل تزايد الاصابات بمدنين ب20 اصابة، و 10 اصابات في كل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية، و 8 ببن قردان، واصابتين في سيدي مخلوف، واصابة واحدة في كل من ميدون واجيم.وجاءت من بين نتائج العينات.37 حالة شفاء ارتفع على إثرها العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الجائحة، الى 1666 حالة.وتوزعت هذه الحالات، بين 10 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و7 بحومة السوق، و6 حالات بكل من بن قردان وجرجيس، و4 بمدنين الجنوبية، وحالتي شفاء بميدون، وحالة شفاء واحدة بكل من سيدي مخلوفسجلت، ولاية باجة، يوم أمس الجمعة، 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 6 اصابات بباجة، و5 بمجاز الباب، و3 بتستور.وانخفض عدد المصابين من المقيمين بمستشفيات الجهة، الى 14 شخصا، منهم مصاب واحد بقسم العناية المركزة بالمستشفي الجهوى بباجة.في المقابل، ارتفعت نسبة التعافي من الفيروس الى حوالي 88 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين حتى يوم امس الجمعة، 2134 متعاف من جملة 2433 شخصا اصيبوا بالفيروس منذ بدء ظهور الجائحة.