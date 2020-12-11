بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على مشروع إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر بالعشب الاصطناعي

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أفاد والي بنزرت محمد قويدر أنّ اللجنة الجهوية للصفقات العمومية صادقت اليوم على مشروع إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية لملعب 15 اكتوبر بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وأضاف والي بنزرت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان كلفة الاشغال حددت بـ780 الف دينار مبيّنا أنّه سيتم خلال الشهر الجاري إبرام الصفقة مع المقاولات المكلفة و إعطاء الاذن لها للانطلاق في الاشغال ، مع تكليف الإدارة الجهوية للتجهيز بالاشراف الفني على المشروع .ومن جانبه أشار المدير الجهوي للتجهيز زهير العزعوزي ان ادارته تعمل هذه الأيام على إتمام إجراءات نشر اعلان طلب العروض الخاص بأشغال التهيئة العامة للمحيط الداخلي للملعب ككل من حجرات ملابس ومنصة الإعلاميين والسور والوحدات الصحية ، خلال الشهر الجاري ديسمبر 2020 .