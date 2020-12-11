صفاقس : "بداية وصول شاحنات محملة بالوقود آتية من بنزرت وحلق الوادي وجرجيس لتزويد محطات الوقود بصفاقس ومناطق الجنوب"

وات -

بدأت حوالي 23 شاحنة محمّلة بالوقود، تصل إلى ولاية صفاقس لتزويد محطّات الوقود التي تعيش منذ يومين أزمة في التزوّد بهذه المادة بسبب غلق المنطقة الصناعية بالصخيرة التابعة لولاية صفاقس من قبل عدد من شباب المنطقة العاطلين عن العمل للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وفق ما أكّده المدير الجهوي للشركة الوطنية لتوزيع البترول بصفاقس، مهدي علي ، مساء اليوم الجمعة ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأوضح ذات المصدر، أن شاحنات الوقود قد تم جلبها من مستودعات خزن المحروقات التابعة لشركات التوزيع المنتصبة في بنزرت وحلق الوادي وجرجيس في انتظار وصول 5 شاحنات إضافية يوم غد السبت لتلافي النقص الحاصل في محطات الوقود بصفاقس ومناطق الجنوب عامة التي يتم تزويدها عادة من مستودعات المحروقات التابعة لشركات التوزيع بالصخيرة.يذكر أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، فاخر العفاس، كان قد أكد في تصريح سابق لــ(وات) على أنه قد تم تحديد جلسة يوم الأربعاء القادم ستعقد بمعتمدية الصخيرة أو مركز الولاية للنظر في مطالب شباب منطقة الصخيرة المعتصمين والمطالبين اساسا بالانتداب الفوري صلب الشركات الصناعية المنتصبة بالصخيرة دون المرور بفتح مناظرة في الغرض، مشيرا إلى أن جلسة التفاوض التي جمعت أوّل أمس الأربعاء بمقر ولاية صفاقس وفدا عن المعتصمين بممثّلين عن الشركات الصناعية المنتصبة بالصخيرة والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحت إشراف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة، أسامة الخريجي، لم تستجب لتطلعات المعتصمين، حسب قوله.