   Fayza Ahmed - مال عليا مال  

توريد 60 ألف طن من مادّة الأمونيترات على 3 دفعات (وزارة الفلاحة)

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 15:18 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، توريد 60 ألف طن من مادّة الأمونيترات على 3 دفعات ( خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021)، وذلك تبعا لتراجع الانتاج المحلي لهذه المادة وقد تم حسب بلاغ صادر الجمعة، عن الوزارة، توزيع الشّحنة الأولى (6 آلاف طن) على الشّركات التّعاونيّة المركزيّة ومجمّعي الحبوب التّي لها مراكز توزيع متواجدة بأغلب جهات إنتاج الزّراعات الكبرى.

وستواصل اللّجنة الفنيّة المكلّفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائيّة توزيع الدّفعات المقبلة بالطّريقة التّي تضمن تقريب الخدمة من المنتج وتفادي كلّ أشكال الإحتكار وارتفاع الأسعار.
مع تعهّد الموزّعين باحترام الأسعار ومدّ الوزارة بقائمة إسمية وعدد بطاقات التّعريف للمنتفعين.

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