النواب يواصلون النظر في الفصول الاضافية والخلافية لقانون المالية 2021 في الجلسة العامة

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استانف مجلس نواب الشعب بعد ظهر الاربعاء اشغاله في جلسة عامة لمواصلة التصويت على بقية الفصول الاضافية لقانون المالية لسنة 2021 وعددها 120 فصلا وفق ما افاد النائب الثاني لرئيس المجلس، طارق الفتيتي وافاد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، هيكل المكي، في بداية انه لم يتم التوصل الى اتفاق بشان الفصول الاضافية في اطار لجنة التوافقات ليتقرر احالة المقترحات وعددها 114 مقترحا في الاجمال الى الجلسة العامة للتصويت عليها .وكانت لجنة التوافقات قد المرور الى الجلسة العامّة مباشرة بعد تمسّك الكتلة الديمقراطية والنائب المستقل، منجي الرحوي، بعرض مقترحات التعديل من فصول مشروع قانون المالية 2021 مباشرة على الجلسة العامة دون التفاوض بشأنها صلب اللجنة ويأتي هذا الموقف على خلفية اجتماع ممثلي الحزام السياسي الداعم لحكومة، المشيشي، بالبرلمان (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس)، أمس، الثلاثاء، بوزير المالية، على الكعلي والاتفاق بشأن جملة من الفصول والمقترحات، رغم برمجة عقد جلسة للجنة التوافقات لتقديم مقترحات مختلف الكتل البرلمانية والتوافق بشأنها قبل المرور إلى الجلسة العامّة لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021