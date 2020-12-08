الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 7 ديسمبر 2020

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باجة: وفاة امراة واصابة 14 شخصا اخر بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و38 حالة تعافي

القصرين: تسجيل 3 وفيات ورصد 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا

توفيت امس الاثنين بالمستشفي المحلي بنفزة من ولاية باجة، امراة (85 سنة)، جراء اصابتها بفيروس "كورونا" المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 68 شخصا.واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة وجود 14 اصابة جديدة منها 5 اصابات بباجة المدينة و5 اصابات بمجاز الباب واصابتين بعمدون واصابتين بتستور ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة بالجهة الى 2379 اصابة ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 2000 شخص، بنسبة فاقت ال84 بالمائة، حسب اخر احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.سجلت، ولاية مدنين، خلال 24 ساعة الماضية، 62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ، في ثاني أعلى حصيلة في عدد الصابات اليومية منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي، ما يرفع اجمالي الاصابات الى 1993 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.في المقابل، لم تسجل الجهة أية حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس لايام متتالية، وفق ما لاحظه ذات المصدر، في تصريح لـ(وات).وشملت الاصابات الجديدة، قطاعات الصحة والتعليم والامن، حيث اصيب عوني صحة، و4 تلاميذ واطار تربوي، و3 امنيين، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في القطاع الصحي الى 89 اصابة، وفي صفوف التلاميذ الى 74 اصابة، وبين الاطارات التربوية الى 46 اصابة، فيما ارتفع عدد المصابين في السلك الامني الى 40 اصابة.اما جغرافيا، فاصبح خلال الايام الاخيرة عدد الاصابات مرتفعا بمدنين بعدد 24 اصابة في معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية، بعد حصيلة بلغت يوم الاحد 34 اصابة وذلك نتيجة ما شهدته المنطقة من تزاحم واكتظاظ بسبب ازمة الغاز المنزلي.وتوزعت بقية الاصابات، بين حومة السوق بـ13 اصابة، وبن قردان بـ8 اصابات، و5 اصابات في كل من ميدون وسيدي مخلوف وجرجيس، واصابة في بني خداش.ووردت من جملة نتائج تحليل 393 عينة صادرة عن 8 مخابر خاصة ومخبر مرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، 38 حالة شفاء، توزعت حسب المعتمديات بـ11 حالة شفاء ببن قردان، و10 بحومة السوق، و6 بسيدي مخلوف، و5 حالات شفاء بكل من مدنين الشمالية وميدون، وحالة شفاء واحدة بمدنين الجنوبية.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين ، مساء أمس الإثنين، 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمستشفى العسكري بالعاصمة والمستشفى الجامعي بصفاقس والمستشفى الجهوي بالقصرين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 128 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.كما رصدت ذات المصالح 30 إصابة جديدة بالفيروس، بعد صدور نتائج تحاليل 80 عينة بين تحاليل مخبرية وسريعة، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس بالجهة منذ بدء الجائحة إلى 2739 إصابة موزعة بين 769 حالة نشيطة و1839 حالة شفاء .وشدد الشعباني على ضرورة توخي الحذر والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي من لبس للكمامة وتباعد جسدي في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة والوفايات بالفيروس بالجهة.