انخفاض ب3 بالمائة من الانتاج الوطني للكهرباء خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2020

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سجل الانتاج الجملي للكهرباء خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2020، تراجعا بنسبة 3 بالمائة ليستقر في مستوى 759 16 جيغاوت ساعة، دون احتساب الانتاج الذاتي المستهلك، مقابل 306 17 جيغاوات ساعة في الفترة ذاتها من سنة 2019 في المقابل تقلص الانتاج الموجه الى السوق المحلية بنسبة 6 بالمائة وفق التقرير الشهري للظرف الطاقي موفى اكتوبر 2020، الصادر الاثنين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتستاثر الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بنصيب الاسد، كالمعتاد، في انتاج الكهرباء بنسبة 82 بالمائة من الانتاج الوطني.ويشير التقرير الى ان انتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي (الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى جانب الانتاج الذاتي للكهرباء) قد انخفض بنسبة 3 بالمائة فيما بلغ انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة 6ر2 بالمائة باعتبار انتاج المحطات فحسب.وشهدت مبيعات الكهرباء تقهقرا بنسبة 7 بالمائة مع موفى اكتوبر بين سنتي 2019 و2020، وتقلصت مبيعات حرفاء الجهد العالي بما يعادل 10 بالمائة وكذلك الشان لمبيعات الجهد المتوسط يذكر ان مبيعات الجهد المنخفض الموجهة اساسا، الى القطاع السكني (حوالي 75 بالمائة في المعدل)، فان البيانات المعتمدة على الفوترة كل شهرين التي يعد نصفها مقدرا، لا تمكن من تكوين فكرة واضحة على الاستهلاك الحقيقي.ويبقى الصناعيون من اكبر مستهلكي الكهرباء بنسبة 59 بالمائة من اجمالي طلبات حرفاء الجهد العالي والمتوسط، خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2020.