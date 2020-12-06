الرابطة 1 : بداية موفقة للنجم ومستقبل الرجيش والترجي يكتفي بالتعادل

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اكتفى حامل اللقب الترجي الرياضي التونسي بالتعادل 2/2 امام ضيفه مستقبل سليمان في مباراة لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اقيمت مساء اليوم الاحد في ملعب حمادي العقربي برادس .افتتح فريق باب سويقة النتيجة عن طريق الليبي الدولي حمدو الهوني د7 وسجل له الايفواري كوليبالي هدف التعادل قبل نهاية اللقاء د84.وكان الفريق الضيف سجل هدف التعادل بواسطة باسكال دوروغدور في د62 واضاف الثاني مباشرة في د69 عن طريق الياس البريني .وفي وقت سابق كان النجم الساحلي تفوق على مضيفه النادي البنزرتي 2-1 .افتتح فريق جوهرة الساحل النتيجة عن طريق علي صوما د10 وعدل البنزرتي بفضل هدف لاعبه مهاب عوينة د38.وفي د63 سجل اللاعب ايمن الصفاقسي هدف انتصار النجم الساحلي (2-1) .وفاز المستقبل الرياضي بالرجيش ضيف الرابطة الاولى على اتحاد تطاوين 2-صفر من هدفي نضال بن سالم د69 و وسيم صيود د80.وتعادل نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان دون اهداف كما انتهى لقاء الملعب التونسي والاولمبي الباجي بالتعادل 2/2.سجل لفريق البقلاوة بلال ايت مبارك د33 من ضربة جزاء واضاف زميله حسن المسعدي الهدف الثاني من ضربة جزاء في د 90 زائد 4.وسجل للاولمبي الباجي ضيف الرابطة المحترفة الاولى كل من اسامة السهيلي د68 (ض ج ) وحسين بن يحي د83.وستقام يوم الخميس القادم (س 14) مباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري المؤجلة بسبب مشاركة الفريقين في منافسات الكؤوس القارية للاندية.وسيتم تعيين مباراة النادي الافريقي ومنافسه في وقت لاحق .الملعب التونسي 2 / بلال ايت مبارك د33 ض ج / حسن مسعدي د90 زائد 4 (ض ج ) الاولمبي الباجي 2 / اسامة السهيلي د68 (ض ج ) / حسين بن يحي د83النادي البنزرتي 1 / مهاب عوينة د38 النجم الساحلي 2/ علي صوما د10 / ايمن الصفاقسي د63مستقبل الرجيش 2/ نضال بن سالم د69/ وسيم صيود د80 اتحاد تطاوين 0نجم المتلوي 0 اتحاد بن قردان 0الترجي الرياضي 2/ حمدو الهوني د7 / فوسيني كوليبالي د84 مستقبل سليمان 2 / باسكال دوروغدور د62/ الياس البريني د69س 14 / النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيريوسيتم تعيين مباراة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا