بلدية القصبة: الزيادات المؤملة في تثقيلات 2021 على العقارات تقدر بأكثر من 739 ألف دينار

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قدرت لجنة الشؤون الإدارية والمالية ومتابعة التصرف ببلدية القصبة (تونس العاصمة) الزيادات المؤملة في تثقيلات سنة 2021، مع اعتماد الحد الاقصى من الأثمان المرجعية للمتر المربع للعقارات المبنية وغير المبنية، ب739 ألفا و290 دينارا.وشمل اعتماد الحد الاقصى للثمن المرجعي كل الدوائر التابعة لبلدية تونس في ما يتعلق بالعقارات المعدة لاستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري (صنف1) والعقارات ذات متانة خفيفة المعدة لتعاطي نشاط صناعي (صنف2) والعقارات المتينة المعدة لتعاطي أنشطة صناعية (صنف3) والعقارت التي تفوق مساحتها المغطاة 5000 متر مربع لتعاطي أنشطة صناعية.واقترحت اللجنة ضبط الثمن المرجعي للمتر المربع بالنسبة للعقار المبني الذي لا تتعدى مساحته 100 م ب178 د، والعقار المبني الذي تفوق مساحته 100 متر ولا يتعدى 200م ب238د، و297 د بالنسبة للعقارات المبنية التي تفوق مساحتها 200 متر مربع ولا تتعدى 400 متر مربع، وب356 د للمتر الواحد بالنسبة للعقارات المبنية التي تفوق 400 م م.أما بالنسبة للمعلوم بالمتر المربع للأراضي غير المبنية، في غياب قيمة تجارية حقيقية للأراضي، فقد اقترحت اللجنة 0.385 دينار بغض النظر عن كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.يذكر أنه تم إصدار الأمرين الحكوميين عدد 396 لسنة 2017 و397 لسنة 2017، لضبط حدود جديدة دنيا وقصوى للأثمان المرجعية للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية، ومعلوم تصاعدي للأراضي المبنية حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.يشار أيضا إلى أن بلدية القصبة تتبعها 15 دائرة، هي دوائر المدينة وباب بحر والسيجومي والكبارية والمنزه وحي الخضراء وحي الزهور وحي التحرير والحرايرية وسيدي البشير وباب سويقة والوردية وجبل الجلود والعمران والعمران الأعلى.