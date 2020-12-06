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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 6 ديسمبر 2020

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 09:36 قراءة: 0 د, 30 ث
وات -


باجة: وفاة رجل واصابة 16 شخصا اخر بفيروس "كورونا"



توفي امس السبت بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب من ولاية باجة رجل يبلغ من العمر 89 عاما من معتمدية مجاز الباب، جراء اصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 67 شخصا.
واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس السبت، وجود 16 اصابة جديدة بالفيروس، منها 10 اصابات بباجة المدينة، و3 اصابات بنفزة، واصابتين (02) بقبلاط، واصابة (01) بتستور ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجةالى 2350 اصابة ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 2000 شخص، بنسبة فاقت ال85 بالمائة، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.


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