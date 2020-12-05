وزير الصحة يقيل عددا من المسؤولين على خلفية وفاة الطبيب المقيم بمستشفى جندوبة

• إقالة مدير عام الهياكل الصحية العمومية• إقالة مدير عام مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية والاستشفائية• إعفاء رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجهوي بجندوبة وإيقاف نشاطها إلى حين استكمال مهمات التفقد.• إعفاء مديرة المستشفى الجهوي بجندوبة بالنيابة من مهامها• إعفاء المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة من مهامها• إيقاف المكلف بالصيانة في المستشفى عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الإداري والجنائي• تكليف فريق يشرف عليه رئيس ديوان وزير الصحة بتسيير الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والمستشفى الجهوي بجندوبة.• تعهّد وزارة الصحة بتنفيذ ما تمّ إقراره خلال المجلس الجهوي للصحة بجندوبة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2020.• تكليف فريق مشترك من جميع المتدخلين لتفقد إجراءات السلامة في المستشفيات العمومية وتقييمها قصد إصلاح أي خلل ضمانا لسلامة مستعملي المستشفيات والعاملين بها. يرأس هذا الفريق العميد عبد الجبار الخلولي مدير الصيانة والدراسات التقنية بالمستشفى العسكري بتونس. كما تلتزم وزارة الصحة بتوخي الشفافية في اختيار مؤشرات التدقيق والاعلان على نتائج عمل الفريق ومتابعة تنفيذ قراراته.• مضاعفة الاعتمادات المتوفرة للصيانة في ميزانية 2021 وتوجيهها نحو تهيئة ظروف السلامة.