الهاشمي الوزير: تونس التزمت مع مخبر دولي لاقتناء 6 مليون لقاح ضد فيروس كورونا بداية من الثلاثي الثاني من 2021

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قال المدير العام لمعهد باستور بتونس وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير إن وزارة الصحة التزمت مع مخبر دولي لاقتناء 6 مليون جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الثلاثي الثاني من عام 2021 .وأوضح الوزير في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه سيتمّ الإعلان عن اسم هذا المخبر بعد الانتهاء من إبرام العقد رسميا وتحديد موعد تسليم هذه الدفعة التي ينتظر أن تتحصل عليها تونس إما في أفريل أو ماي أو جوان 2021 وأفاد أن هناك مساع حثيثة لتسلُّم التلقيح بشكل أسرع وأكد أنه تمّ اختيار هذا المخبر، الذي رفض الكشف عن اسمه، نظرا إلى "فاعلية" التلقيح الذي طوره اعتمادا على تحديد التسلسل الجيني لفيروس كورونا مضيفا ان هذا التلقيح هو من أول التلاقيح من حيث الفاعلية في حماية الناس ضد فيروس كورونا بنسبة 90 بالمائة حسب تقديره.وبسؤاله عن الاستعدادات لتخزين التلاقيح عند توريدها في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، قال الوزير "لا يوجد إشكال على هذا المستوى وقد قمنا بإعداد استراتيجية من أجل توفير كل الظروف الملائمة لتخزين اللقاح في ظروف مهيئة وتوزيعه في كامل البلاد.وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد أعلن أمس الجمعة خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للمصادقة على ميزانية الوزارة لسنة 2021 عن تخطيط الوزارة لاقتناء 6 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيتم من خلالها تطعيم 3 مليون تونسي (25 بالمائة من السكان) وكشف أن وزارة الصحة تعمل على وضع رزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد-19 واستراتيجية وطنية من أجل تحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى لبلوغ تلقيح 50 بالمائة من مجموع السكان من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا في المستقبل وجدير بالاشارة الى ان العدد الجملي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ منذ فيفري الماضي وإلى غاية يوم 3 ديسمبر الجاري 101.900 حالة تعافى منها 75.464 شخصا في المقابل بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها إلى غاية الفترة المذكورة 3481 حالة وفاة خميس