الإطار الفني للنادي الصفاقسي يؤكد على أهمية لقاء الاياب امام ملاندج الزنجباري للمحافظة على الجاهزية البدنية والروح الانتصارية

وات -

أكد مدرب النادي الصفاقسي أنيس بوجلبان أن مباراة يوم السبت أمام ملاندج الزنجباري بملعب الطيب المهيري والمندرجة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة رابطة الابطال الإفريقية لكرة القدم ستكون ذات أهمية من حيث المحافظة على الجاهزية البدنية والحضور الذهني والروح الانتصارية التي كان برهن عليها الفريق في مباراة الذهاب منذ اسبوع وكذلك خلال المقابلات الودية التحضيرية.وأفاد بوجلبان في ندوة صحفية عقدها بعد ظهر يوم الجمعة بملعب الطيب المهيري قبيل انطلاق الحصة التدريبية للفريق أن الإطار الفني الذي يضم كذلك المدرب عماد بن يونس شدد في تحضيراته لهذا اللقاء على ضرورة أن يأخذ اللاعبون الأمور بجدية وعدم التراخي خصوصا بعد الفوز الكاسح في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.ولفت إلى أن الفريق سيكون في هذه المباراة محروما من خدمات لاعبي المنتخب أشرف الحباسي وعبد الله العمري وعلاء غرام مقابل عودة أمين الحرزي وحسام الدقدوق بعد نهاية مدة العقوبة التي كانا تحت طائلتها.من جهته، اكد اللاعب محمد علي الجويني أن اللاعبين واعون بضرورة عدم السقوط في فخ التراخي بحكم النتيجة العريضة التي حققوها في مباراة الذهاب متوقعا أن يكونوا على درجة عالية من التركيز لتلافي كل مفاجئة ممكنة والمحافظة على النسق العالي في الأداء.وكان النادي الصفاقسي قام في الأيام القليلة الماضية بتأهيل المنتدبين الجدد ضمن القائمة الإفريقية بادراج الغابوني ماليك إيفونا والجزائريين زكريا المنصوري وصبري شرايطية.كما أضاف الفريق ثلاثة لاعبين شبان منتمين للنادي إلى القائمة وهم على التوالي بشير الغرياني والغينيان نابي كامارا وعصمان كامارا.وقد بلغ عدد اللاعبين الذين تضمهم القائمة 33 لاعبا وهو ما يوفر للإطار الفني خيارات واسعة في قادم المواعيد من هذه المسابقة القارية التي يعول عليها الفريق وتمني جماهيره النفس بالفوز بها لأول مرة.كما قامت الهيئة المديرة بسداد أغلب المستحقات المالية للاعبين من رواتب ومنح بغاية ضمان أكبر قدر ممكن من الراحة والاستقرار في صفوف المجموعة وتيسير مهمة الإطار الفني وفق ما صرح به رئيس فرع كرة القدم والناطق الرسمي للفريق معز المستيري ل"وات" على هامش الحصة التدريبية التي جرت بالملعب الفرعي للطيب المهيري.وأكد أن رئيس النادي وعد باستكمال ما تبقى من مستحقات والمتمثلة في راتبين اثنين لا غير وفق قوله.وقال إن جهود الهيئة المديرة متواصلة لغلق ملف الإطار الفني بعد انسحاب المدرب فوزي البنزرتي وذلك بالبحث عن مدرب من الحجم الثقيل ليكون المشرف الرئيسي على الفريق إلى جانب الثنائي بوجلبان وبن يونس.