صفاقس : المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو إلى إيقاف عمل العيادات بوحدة "كوفيد" بمستشفى الهادي شاكر بداية من الاثنين القادم بسبب تراكم النفايات بالمستشفى

وات -

دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان منظوريها من الأطباء الداخليين والمقيمين المكلفين بتأمين مهام عيادات "كوفيد" إلى إيقاف عمل العيادات بوحدة "كوفيد" بمستشفى الهادي شاكر بداية من يوم الاثنين القادم والاكتفاء بتأمين العمل بقسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة وقسم الإسعاف الطبي الاستعجالي 04، للتعبير عن احتجاجهم بسبب تراكم النفايات بمستشفى الهادي شاكر.وقالت المنظمة في بيان بتاريخ اليوم الجمعة نشرته على صفحتها الرسمية إن تعليق العمل بالوحدة المذكورة سيتواصل "إلى حين قيام الإدارة والسلط برفع الكميات المهولة من الفضلات التي أغرقت المكان وصار العمل بسببها مستحيلا وخطرا على الأعوان والمرضى" بحسب نص البيان.واعتبرت أن "صورة الفضلات التي تغرق المكان تعبر عن انهيار المنظومة الصحية العمومية أين يتحول المستشفى العمومي وملجأ التونسيات والتونسيين إلى مصب للنفايات".وفي رده على تواصل إشكالية الفضلات في محيط المستشفى، أكد المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر منذر العابد في تصريح ل(وات) أن إدارة المستشفى "تسعى بالشراكة مع السلط الجهوية ووزارة الصحة والأطراف البيئية المعنية إلى إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن".وبين انه "تم تكليف مؤسسة مناولة لرفع الفضلات التي امتنعت بلدية صفاقس عن رفعها لأربعة اشهر متتالية بسبب تصنيفها نفايات خطيرة" وفق قوله.وأوضح العابد أن تراكم النفايات لأشهر متتالية "هو الذي جعل المؤسسة المكلفة برفعها لا تتمكن من القيام بذلك بالسرعة المطلوبة مؤكدة ضرورة اللجوء إلى أكثر من مؤسسة مؤهلة للقيام بمثل هذه الأشغال لإنهاء المشكل بشكل تام"، وقال في هذا الخصوص أن "إدارة المستشفى طلبت من وزارة الصحة تمكينها من الاعتمادات الضرورة وقد مكنتها منها".وأشار العابد في هذا التصريح إلى أن إدارة المستشفى "طرقت كل الأبواب وسعت بوسائلها الذاتية وإمكانياتها المتواضعة إلى حل هذا المشكل رغم أن عملية رفع الفضلات ورسكلتها ليست من مهامها ويفترض أن تتكفل بها أطراف أخرى على غرار البلدية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط".