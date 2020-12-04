الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 4 ديسمبر 2020

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مدنين: تسجيل 4 وفايات و49 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين وافدة ومحلية

باجة: وفاة رجل واصابة 26 شخصا اخر بفيروس "كورونا"

توفي خلال ال24 ساعة الماضية، 4 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد بولاية مدنين، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بالجهة الى 87 حالة، فيما سجلت الجهة 49 اصابة جديدة منها 45 اصابة محلية، و4 اصابات وافدة من ليبيا، ليرتفع عدد الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1815 اصابة منها نحو 200 اصابة سجلت خلال الاسبوع الجاري، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وشملت الاصابات الجديدة، 3 تلاميذ وعون صحة، ليصل عدد الاصابات الجملية في صفوف التلاميذ الى 58 اصابة وفي القطاع الصحي الى 86 اصابة، فيما تتوزع الاصابات حسب المعتمديات بين 12 اصابة ببن قردان، و10 اصابات بمدنين الجنوبية، و8 اصابات بجرجيس، و6 اصابات في كل من مدنين الشمالية وحومة السوق و3 اصابات بميدون .ووردت من بين نتائج 411 عينة، 29 حالة شفاء منها 8 حالات شفاء في كل من مدنين الشمالية وبن قردان و6 بمدنين الجنوبية و3 بجرجيس وحالتي (02) شفاء بميدون وحالة شفاء بكل من حومة السوق واجيم .توفي امس الخميس، بالمستشفي الجهوى بباجة، رجل (83 سنة) من معتمدية نفزة، جراء اصابته بفيروس "كورونا" المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 65 شخصا.واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الخميس وجود 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها 10 اصابات بتبرسق، و5 اصابات بباجة المدينة، و4 اصابات بمجاز الباب، و3 اصابات بنفزة، واصابتين بكل من قبلاط وتستور ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة بالجهة الى 2292 حالة .ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 1942 شخصا بنسبة 84 فاصل 72 بالمائة، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة .