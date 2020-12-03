الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 3 ديسمبر 2020

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زغوان: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" بسجن صواف إلى 43 إصابة مؤكدة

سوسة: حالتا وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا "

توزر: تسجيل حالتي وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تسجيل حالتي وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل 3 وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 3 وفيات و47 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل وفاة شخصين واصابة 16 اخرين بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 3 وفيات و77 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

ذكر المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة بالسجن المدني بصواف، ارتفع إلى 43 إصابة مؤكدة، على إثر تسجيل 25 إصابة جديدة بهذه المؤسسة السجنية، من بينهم عون سجون.وأشار، بالي، في تصريح لـ"وات"، إلى أنه تم بالتنسيق مع إدارة السجن، عزل الحالات الجديدة في انتظار نقلهم لاحقا إلى مكان آخر وإخضاعهم إلى إجراءات الحجر الصحي الإجباري، على غرار المصابين القدامى والبالغ عددهم 18 حالة، مع متابعة الحالة الصحية لبقية المساجين وأعوان السجن.وأضاف ذات المصدر، أن إجمالي الإصابات بالجهة ارتفع إلى1231 إصابة منذ 27 جوان الفارط، تاريخ إعادة فتح الحدود، منها 83 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس "كورونا"، امس الاربعاء، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة الى 240 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، منها 232 حالة منذ إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط.وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة، أيضا، عن تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، يوم امس الاربعاء، تم احصاؤها بعد القيام بـ260 تحليلا مخبريا، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية انتشار الجائحة الى 7655 إصابة، منها 7566 إصابة إثر إعادة فتح الحدود.وقد كشفت نتائج التحاليل، عن 4 إصابات جديدة في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف العاملين في هذا القطاع الى 448 إصابة.في المقابل، بلغ عدد الذين استكملوا فترة الحجر الصحي، 3531 حالة، بينما لا يزال 3803 مصابين بالفيروس يخضعون للمتابعة الطبية.ويقيم حاليا 108 مصاب بـ"كوفيد-19" من ولاية سوسة، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 30 بأقسام الإنعاش، الى جانب 14 مصابا من ولايات أخرى.سجلت ولاية توزر فجر اليوم الخميس حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لكهلين مقيمين في قسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي، لترتفع حالات الوفاة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 26 حالة وفاة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني .وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أنه تم تسجيل 50 اصابة جديدة (30 اصابة بتوزر و9 اصابات بتمغزة و7 اصابات بدقاش و4 اصابات بنفطة)، من جملة 142 عينة رفعت لمشته بهم خلال أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات في الجهة منذ بداية الجائحة الى 1511 إصابة من بينهم 1178 حالة تعافي و233 حالة نشيطة ما تزال حاملة للفيروس.وبين المصدر ذاته انه تم تسجيل بؤرة جديدة في وحدة لتكييف التمور حيث تاكدت اصابة عاملات أصيلات معتمدية تمغزة وعدد من المحيطين بهن، ولاحظ أن شخصين يقيمان في الإنعاش، مع وجود عدد من المصابين بأقسام الكوفيد 19، (8 اشخاص في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش، و8 اخرين بالمستشفى المحلي بنفطة و6 مرضى بالمستشفى الجهوي بتوزر).وأكد في هذا السياق أنه لا يجب التراخي عن الإجراءات الاحتياطية المتمثلة في حمل الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي وتجنيب كبار السن عن الخروج وخاصة التجمعات.أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الخميس، بتسجيل الجهة لحالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 79 حالة، منها 78 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.وأضاف، الحداد، أنه قد تم، أيضا، تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي وردت، مساء امس الاربعاء، على الادارة الجهوية للصحة، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بالجهة منذ اكتشاف اول حالة ايجابية، إلى 2209 حالة، منها 2098 حالة تم تسجيلها إثر إعادة فتح الحدود.وجدد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية، دعوته الى أهالي الجهة من أجل مزيد الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي من شأنها أن تحد من انتشار الفيروس وتكسر حلقلات العدوى، الأمر الذي سيساعد الفرق الطبية على السيطرة على الوضع الوبائي بالجهة.توفي يوم امس الأربعاء بولاية جندوبة شخصان وأصيب 12 شخصا اخر بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك مجموع المتوفين بالولاية الى 120 شخصا، والمصابين الى 1684 شخصا (1664 إصابة محلية و20 إصابة مستوردة) كما بين التقرير اليومي لخلية الازمة الصحية الصادر صباح اليوم الخميس، ان نحو 1585 شخصا انهوا فترة الحجر الصحي، فيما يخضع المتبقين (وعددهم 99 شخصا) للحجر الوقائي.يشار الى ان عدد المتوفين شهد خلال يومي 30 نوفمبر المنقضي و1 ديسمبر الجاري "استقرارا نسبي"، وفق ذات التقرير.سجلت ولاية المنستير، اول امس الثلاثاء، 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح اجمالي الوفيات 147 حالة وفاة، و86 إصابة جديدة وليتطور العدد الجملي للاصابات إلى 5699 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الاربعاء وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) ان الاصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 22 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و18 إصابة بالساحلين، و11 إصابة بطبلبة، و8 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بزرمدين، و4 إصابات بالوردانين، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالبقالطة، وإصابتين بقصيبة المديوني.وتطور مجموع الأشخاص الذين تعافوا من فيروس "كورونا" المستجد إلى 4392 شخصا، من بينهم 53 شخصا جديدا، في حين مازال 1160 شخصا حاملا للفيروس، في الوقت الذي استكمل فيه جملة 30 ألفا و715 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري ولم تسجل الجهة منذ 24 نوفمبر إخضاع أية حالات جديدة للحجر الصحي الاجباري.سجلت ولاية مدنين، خلال 24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الى 83 حالة منذ ظهور الجائحة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وسجلت الجهة، ايضا، وفق ذات المصدر، 48 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 47 اصابة محلية واصابة واحدة وافدة من ليبيا .وجاءت من بين هذه الاصابات الجديدة، 4 اصابات لاطارات تربوية، و3 اصابات لامنيين، ليرتفع عدد الاصابات في القطاع التربوي الى 44 اصابة، وفي صفوف السلك الامني الى 34 اصابة، فيما ارتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1771 اصابة.وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات، الى 13 اصابة بمدنين الجنوبية، و11 اصابة ببن قردان، و8 اصابات بمدنين الشمالية، و7 اصابات بجرجيس، و6 اصابات بحومة السوق، واصابة واحدة بكل من بني خداش واجيم .في المقابل، وردت من بين نتائج 363 عينة، 10 حالات شفاء، منها 4 ببن قردان، و3 بمدنين الجنوبية، وحالة شفاء واحدة في كل من ميدون واجيم ومدنين الشمالية.توفي امس الاربعاء بالمستشفي الجهوى بباجة رجلان جراء اصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد احدهما عمره 75 سنة والاخر 82 سنة، ليصل عدد ضحايا الفيروس الى 65 شخصا.واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الاربعاء، وجود 16 اصابة جديدة بالفيروس، منها 15 حالة بباجة، وحالة واحدة بتيبار، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2266 اصابة.ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 1942 شخصا بنسبة فاقت ال85 بالمائة، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أن الجهة سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم الخميس 181 حالة وفاة واوضح السليمي في تصريح ل(وات)، ان حالة الوفاة الاولى تعود لرجل يبلغ من العمر 75 سنة أصيل معتمدية تاكلسة توفي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس العاصمة، وتتعلق حالة الوفاة الثانية برجل اخر يبلغ من العمر 89 سنة توفي بمنزله بمعتمدية بني خيار، في حين تعود حالة الوفاة الاخيرة لرجل ثالث اصيل معتمدية حمام الغزاز توفي كذلك في المنزل وبين ذات المصدر انه تم رصد 77 حالة اصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة 6471 حالة من بينها 1048 حالة لا تزال حاملة للفيروس، وان عدد الاصابات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد بلغ 5245 حالة من بينها 125 حالة تم رفع العزل الصحي عنهم خلال ال24 ساعة الاخيرة .