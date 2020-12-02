شبيبة القيروان تنتدب مدافع النجم الساحلي العواني في اطار الاعارة

وات - اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الاربعاء، عن انتداب المدافع الشاب للنجم الساحلي رامز العواني (21 سنة) في اطار الاعارة الى غاية نهاية الموسم الجاري.
وتستعد شبيبة القيروان لخوض البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى الى جانب فرق نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.
ويستهل ابناء المدرب مراد العقبي هذه الدورة بملاقاة نادي حمام الانف يوم الاحد القادم قبل التباري مع قوافل قفصة يوم 9 ديسمبر واولمبيك سيدي بوزيد يوم 13 من نفس الشهر.
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وتستعد شبيبة القيروان لخوض البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى الى جانب فرق نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.
ويستهل ابناء المدرب مراد العقبي هذه الدورة بملاقاة نادي حمام الانف يوم الاحد القادم قبل التباري مع قوافل قفصة يوم 9 ديسمبر واولمبيك سيدي بوزيد يوم 13 من نفس الشهر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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