شبيبة القيروان تنتدب مدافع النجم الساحلي العواني في اطار الاعارة

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اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الاربعاء، عن انتداب المدافع الشاب للنجم الساحلي رامز العواني (21 سنة) في اطار الاعارة الى غاية نهاية الموسم الجاري.وتستعد شبيبة القيروان لخوض البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى الى جانب فرق نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.ويستهل ابناء المدرب مراد العقبي هذه الدورة بملاقاة نادي حمام الانف يوم الاحد القادم قبل التباري مع قوافل قفصة يوم 9 ديسمبر واولمبيك سيدي بوزيد يوم 13 من نفس الشهر.