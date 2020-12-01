الترجي الرياضي يكشف عن قائمته الافريقية لموسم 2021/2020

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وفي ما يلي قائمة الترجي الافريقية :

أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم مساء امس الإثنين عن قائمته الأفريقية لموسم 2020-2021.واوضح الترجي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك إنه ضم 34 لاعبا للقائمة الأولية الأفريقية .وكان الاتحاد الأفريقي للعبة وسع القائمات الأفريقية للأندية لتصبح بداية من الموسم المقبل (2020-2021) 40 لاعبا لكل فريق.وضمت القائمة الأولية للترجي الرياضي كل المنتدين الجدد على غرار حمدي النقاز وغيلان الشعلالي وعلاء المرزوقي ونسيم بن خليفة والحارس فاروق بن مصطفى.حراس المرمى : معز بن شريفية، فاروق بن مصطفى، صدقي الدبشي، وسيم القروي.خط الدفاع : حمدي النقاز، خليل شمام، سامح الدربالي، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، أمين توغاي، حسين ربيع، محمد أمين بن حميدة ، شابار.خط الوسط : غيلان الشعلالي، فرسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، أمين المسكيني، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث، فادي بن شوق ، يوسف المصراطي، المولهي، غبو، التريكي.خط الهجوم : نسيم بن خليفة، محمد علي بن حمودة، علاء المرزوقي، حمدو الهوني، فاروق الميموني، زياد بريمة ، ماهر بن الصغير، عبد الرحمان مزيان ، طه ياسين الخنيسي.