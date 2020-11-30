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الترجي الرياضي - راحة باسبوعين للدربالي واليعقوبي وبالصغير

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 16:44 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - اعلن الترجي الرياضي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن غياب كل من سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وماهر بالصغير عن الحصة التدريبية التي جرت اليوم الاثنين وذلك لاسباب صحية.
واوضح الترجي الرياضي ان هؤلاء اللاعبين في حاجة للرحة لمدة اسبوعين مع الخضوع إلى العلاج الطبيعي اللازم قبل إجراء فحوصات مراقبة.
ويستهل فريق الاحمر والاصفر حملة الدفاع عن لقب البطولة باستضافة مستقبل سليمان الاحد القادم حسب مشروع تعيينات الجولة الافتتاحية التي اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم امس الاحد.

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