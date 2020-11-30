الترجي الرياضي - راحة باسبوعين للدربالي واليعقوبي وبالصغير

وات - اعلن الترجي الرياضي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن غياب كل من سامح الدربالي ومحمد علي اليعقوبي وماهر بالصغير عن الحصة التدريبية التي جرت اليوم الاثنين وذلك لاسباب صحية.
واوضح الترجي الرياضي ان هؤلاء اللاعبين في حاجة للرحة لمدة اسبوعين مع الخضوع إلى العلاج الطبيعي اللازم قبل إجراء فحوصات مراقبة.
ويستهل فريق الاحمر والاصفر حملة الدفاع عن لقب البطولة باستضافة مستقبل سليمان الاحد القادم حسب مشروع تعيينات الجولة الافتتاحية التي اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم امس الاحد.
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واوضح الترجي الرياضي ان هؤلاء اللاعبين في حاجة للرحة لمدة اسبوعين مع الخضوع إلى العلاج الطبيعي اللازم قبل إجراء فحوصات مراقبة.
ويستهل فريق الاحمر والاصفر حملة الدفاع عن لقب البطولة باستضافة مستقبل سليمان الاحد القادم حسب مشروع تعيينات الجولة الافتتاحية التي اعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم امس الاحد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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