   Oulaya - حواء  

"الهايكا" توجه لفت نظر لقناة "التاسعة" في علاقة باستعمال اللغة

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 15:42 قراءة: 0 د, 29 ث
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، لفت نظر إلى القناة التلفزية الخاصة "التاسعة" ، وذلك في علاقة بالخلط الحاصل على مستوى استعمال اللغة أو اللغات، في المضامين الاعلامية التي يتم بثها على القناة.

كما دعت الهيئة القناة، إلى الالتزام بمقتضيات كراس الشروط، واتفاقية الاجازة المتعلقة بحسن استعمال اللغة أو اللغات، وإلى تجنب استعمال اللغة الهجينة، وتقديم كل البرامج بلغة واحدة واضحة ودقيقة عربية كانت أو دارجة مهذبة، إلى جانب الحرص من قبل مقدمي البرامج على ترجمة المفردات الأجنبية الواردة في كلام الضيوف، التزاما بالنصوص والتراتيب الجاري بها العمل.

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