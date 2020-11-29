صفاقس :تواصل حالة الاحتقان بسبب نقص التزويد بالغاز المنزلي

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"سئمنا الانتظار لساعات طويلة فمنذ الساعة الخامسة صباحا نقف في طوابير أمام محطات بيع البنزين والغاز المسيل ومستودعات تعبئة قوارير الغاز المنزلي والغاز البترولي المسيل"، "لدي أربعة أطفال من بينهم رضيع فكيف سأعد لهم طعامهم وسأمن لهم نظافتهم؟؟؟"، " اصبحنا غير قادرين على اعداد طعامنا الى حد صرنا نفكر جديا في استعمال الحطب ، "كنا نخاف الموت بالكورونا فاصبح خوفنا متضاعفا خشية من الموت لجوعا بسبب تواصل فقدان قوارير الغاز المنزلي" ... هكذا عبر عدد من المواطنين بصفاقس في تصريحات متطابقة، عن قلقهم إزاء تواصل أزمة ندرة الغاز المنزلي بصفاقس التي طوت أسبوعها الثاني.وأرجع موزع الغاز المنزلي ورئيس الغرفة الجهوية بصفاقس لمحطات بيع البنزين والغاز المسيل، إلياس العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أزمة ندرة الغاز المنزلي في جهة صفاقس وكافة مناطق الجنوب خلال الاسبوعين الأخيرين، إلى ان تزويد هذه المناطق أصبح يؤمن يوميا من مستودعات تعبئة قوارير الغاز المنزلي والغاز المسيل برادس وبنزرت عوضا عن مستودعات قابس ، وهو ما يتسبب في بذل مجهودات اضافية لتأمين نقل الغاز وفي ضغطا في عمل المزودين " وفق تقديره.وأوضح، العيادي، أن حاجيات جهة صفاقس من قوارير الغاز المنزلي تقدر عادة ب15 الف قارورة يوميا يتم جلبها من مستودعات تعبئة قوارير الغاز المنزلي والغاز المسيل من قابس في حين يتم حاليا تزويد جهة صفاقس ب7 آلاف قارورة غاز منزلي فقط يتم جلبها من رادس وبنزرت مما لا يفي بحاجيات الجهة وتسبب في نقص فادح في الغاز المنزلي وحالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين مشيرا إلى أن الضغط الحاصل وطوابير المواطنين التي تقف منذ الساعة الخامسة صباحا أمام محطات بيع الوقود والغاز المسيل ومستودعات تعبئة قوارير الغاز المنزلي يعود إلى حظر التجول التي تعيش على وقعه البلاد والذي ينطلق من الساعة الثامنة مساء إلى حدود الساعة الخامسة صباحا " ودعا محدثنا السلط المركزية إلى التدخل العاجل لحل أزمة الإعتصام القائم بالمنطقة الصناعية بقابس وتحديدا الذي دخل أسبوعه الثاني والذي تسبب في تعطيل وصول الشاحنات إلى مستودعات تعبئة قوارير الغاز المنزلي والغاز المسيل المنتصبة هناك التي تزود كافة مناطق الجنوب التونسي من ضمنها صفاقس ب90 الف قارورة غاز منزلي يوميا علما وان طاقة إنتاجها تبلغ 50 بالمائة من الإنتاج الوطني ".يذكر أن جهة صفاقس تعد 3 محطات رئيسية لبيع الوقود والغاز البترولي المسيل للسيارات .