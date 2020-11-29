البطولة المصغرة من اجل الصعود الى الرابطة الاولى ايام 6 و9 و13 ديسمبر

وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاحد عن تعيين مقابلات البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى ايام 6 و9 و13 ديسمبر القادم وذلك على النحو التالي:
الاحد 6 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) قوافل قفصة - اولمبيك سيدي بوزيد نادي حمام الانف - شبيبة القيروان
الاربعاء 9 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) اولمبيك سيدي بوزيد - نادي حمام الانف شبيبة القيروان - قوافل قفصة
الاحد 13 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) قوافل قفصة - نادي حمام الانف شبيبة القيروان - اولمبيك سيدي بوزيد
واشارت الجامعة الى ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام الاجراءات الصحية للجامعة ولكل توصيات وزارة الصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الاحد 6 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) قوافل قفصة - اولمبيك سيدي بوزيد نادي حمام الانف - شبيبة القيروان
الاربعاء 9 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) اولمبيك سيدي بوزيد - نادي حمام الانف شبيبة القيروان - قوافل قفصة
الاحد 13 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) قوافل قفصة - نادي حمام الانف شبيبة القيروان - اولمبيك سيدي بوزيد
واشارت الجامعة الى ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام الاجراءات الصحية للجامعة ولكل توصيات وزارة الصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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