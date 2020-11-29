البطولة المصغرة من اجل الصعود الى الرابطة الاولى ايام 6 و9 و13 ديسمبر

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاحد عن تعيين مقابلات البطولة المصغرة من اجل تحديد الفريق الصاعد الى الرابطة الاولى ايام 6 و9 و13 ديسمبر القادم وذلك على النحو التالي:الاحد 6 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) قوافل قفصة - اولمبيك سيدي بوزيد نادي حمام الانف - شبيبة القيروانالاربعاء 9 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) اولمبيك سيدي بوزيد - نادي حمام الانف شبيبة القيروان - قوافل قفصةالاحد 13 ديسمبر - س 14 (دون حضور الجمهور) قوافل قفصة - نادي حمام الانف شبيبة القيروان - اولمبيك سيدي بوزيدواشارت الجامعة الى ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام الاجراءات الصحية للجامعة ولكل توصيات وزارة الصحة.