الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 29 نوفمبر 2020

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مدنين: تسجيل 4 وفيات و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين محلية ووافدة

سليانة: تسجيل 65 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

توزر: ارتفاع حالات الوفاة الى 25 وعدد الإصابات الى 1322

قابس: تسجيل ثلاث حالات وفاة و21 اصابة جديدة بكورونا

القصرين: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 2393 حالة

حالتا وفاة وعشر إصابات جديدة بفيروس "الكورونا" بولاية جندوبة

المنستير: حالة وفاة و42 إصابة جديدة بكورونا

وفاة شيخ و6 اصابات جديدة بكورونا بباجة

سجلت ولاية مدنين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 4 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا 3 منهم بالجهة وحالة وفاة أخرى بولاية صفاقس سيتم جلبها اليوم الأحد وبذلك يرتفع عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا الى 69 حالة وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز كما تلقت الجهة من بين 310 عينة 47 عينة ايجابية ثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا منها 6 حالات وافدة واحدة من بلد اوروبي و5 من ليبيا و41 اصابة محلية منها اصابة عوني صحة وعوني أمن وبذلك ترتفع اصابات القطاع الصحي بالجهة الى 78 اصابة واصابات السلك الأمني الى 30 اصابة فيما ترتفع جملة الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1604 اصابة وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين جربة حومة السوق 13 اصابة وبن قردان 8 اصابات و6 اصابات بجرجيس و5 اصابات بمدنين الشمالية و3 اصابات في كل من مدنين الجنوبية وميدون واصابتين بسيدي مخلوف واصابة باجيم وسجلت ولاية مدنين من جهة أخرى 18 حالة شفاء جديدة منها 6 حالات شفاء في كل من بن قردان وحومة السوق و5 حالات شفاء بمدنين الشمالية وحالة شفاء بمدنين الجنوبية.سجلت ولاية سليانة اليوم الأحد 65 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا من بين 115 عينة تم رفعها أيام 26 و 27 و 28 نوفمبر الجاري وتتوزع هذه الاصابات بين 30 حالة بسليانة المدينة و 10 حالات بمكثر و 9حالات بالعروسة و 7 حالات بكسرى و5 حالات بالروحية وحالتين ببوعرادة و حالة بالكريب وأخرى بقعفور حسب ما أفاد به كاهية مدير للصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير لمراسلة (وات) بالجهة يذكر أن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ بولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم الاثنين الماضي على التوالي 56 حالة وفاة و 1045 إصابة.ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في ولاية توزر الى 25 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره لـ"وات" رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر، فؤاد براني.وأوضح براني، أنّ الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سجلت ثلاث وفيات في توزر المدينة اثنان من بين المقيمين في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي والحالة الثالثة لشخص مقيم في مركز الحجر الوجوبي بولاية المهدية.وأوضح أنّ الإصابات الجديدة بالفيروس سجلت تباعا خلال أيام 26 و27 و28 نوفمبر 2020، وبلغت 95 إصابة، ما يرفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 1322 فيما ينتظر أن تصدر مساء اليوم الاحد نتائج 48 تحليل مخبري.وتبدأ الإدارة الجهوية للصحة بتوزر بداية من الاثنين 30 نوفمبر 2020 في تنفيذ إجراءات جديدة تهدف الى تكثيف العيّنات المرفوعة وحصر الإصابات بغاية الحد منها إضافة الى تغيير مكان أخذ العينات للمشتبه بهم من خلية كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر الى المركز الوسيط هذا الى جانب مواصلة أخذ العينات في أقسام الاستعجالي.وأشار في سياق متابعة الوضع الوبائي بالجهةن أنه يسجل استقرارا من حيث عدد الإصابات زيادة على تطور عدد المتعافين الذي بلغ، وفق آخر تحيين، 1113 حالة تعاف من جملة 1322 حالة اصابة، وهو ما يؤشر على وجود حالات تعاف تفوق عدد المصابين.وبين أنه من المنتظر أن تبدأ الإصابات الجديدة في الانخفاض بداية من منتصف شهر ديسمبر 2020 .قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح لمراسل (وات) اليوم الأحد أنه تم خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بكل من مارث ومطماطة الجديدة وقابس الغربية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 70 حالة وبين حسين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 78 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 21 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع إلى 10 حالات بقابس المدينة و6 حالات بقابس الجنوبية وحالتين بالحامة وحالة واحدة بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية وغنوش وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 2731 شخصا من بين 3186 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 452 حالة.ارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس "كورونا" المستجد بولاية القصرين لتبلغ 2393 إصابة منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيل 54 حالة إصابة جديدة مساء أمس عقب صدور نتائج تحاليل 153 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين (141 عينة كشفت إصابة 50 شخصا) وبالمخبر الخاص بمدينة القصرين (12 عينة كشفت إصابة 4 أشخاص).كما ارتفع بدوره عدد إجمالي حالات الشفاء بالجهة الى 1400 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بدء الموجة الثانية للوباء إلى حدود أول أمس الجمعة، إلى 103 حالات وفاة، علما بأنه لم يتم بعد تحيين حالات الوفيات، وفق ماأفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.وجدد الشعباني دعوته لكافة مواطني الجهة إلى ضرورة التقيد بقواعد حفظ الصحة وعدم التراخي في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة وحالات الوفاة، واصفا الوضع الوبائي بالجهة ب"الحرج" في الوقت الراهن.توفي، أمس السبت، بولاية جندوبة، شخصان وأصيب 10 بفيروس كورونا المستجد، حسب التقرير اليومي المحيّن لخلية الازمة الصحية بولاية جندوبة الصادر، صباح الاحد.وارتفع بذلك عدد المتوفين بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة الى 118 فيما زاد عدد المصابين الى 1652 شخصا، وفق المصدر ذاته وسجلت حالتا الوفاة المذكورتين آنفا، بكل من معتمديتي جندوبة وغار الدماء، فيما توزعت الاصابات بين معتمدية جندوبة بأربع إصابات ونفس العدد بمعتمدية غار الدماء وواحدة بطبرقة وأخرى ببوسالم .ويقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة، حتى أمس السبت، 25 مصابا ويخضع اثنان اخران الى الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة وهو المستشفى الوحيد المخصص لحالات الإنعاش على ان لا يتعدى مصابان رغم ان طاقة استيعابه تصل الى خمسة أسرّة.وتعود هذه المحدودية لعدم توفر اطار طبي مختص في الإنعاش بكامل الولاية مما اضطر إدارة الصحة بالجهة الى الاعتماد على احد أطباء الطب العام الذي يتمتع بكفاءة، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للصحة بالنيابة، كوثر النهدي.ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير، إلى 140 بعد تسجيل وفاة جديدة، أمس السبت فيما بلغ مجموع الإصابات 5490 إصابة إثر اكتشاف 42 إصابة إيجابية، وفق ما أفاد "وات"، المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة وتوزعت الإصابات الجديدة، استنادا الى آخر حصيلة محيّنة أمس السبت (الساعة الثامنة ليلا)، إلى 8 إصابات بالمنستير وبالمكنين (6)، والبقالطة (5) ونفس العدد بطبلبة، فيما وصلت الى 4 إصابات ببنبلة، و4 بالوردانين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر ومثلها بكل من الساحلين وقصر هلال وإصابة واحدة بكل من جمال وزرمدين وقصيبة المديوني الى جانب إصابة واحدة غير محدد مكانها وتماثلت للشفاء 4189 حالة منها 77 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في الجهة.وتطور العدد الجملي للذين استكملوا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري إلى 29 ألفا و639 شخصا مقابل 29 ألفا و395 شخصا حسب حصيلة، الجمعة 27 نوفمبر الجاري وتراجع عدد الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2743 شخصا مقابل 2819 شخصا يوم 27 نوفمبر 2020 في حين لا توجد حالات مشتبه في إصابتها في الحجر الصحي الاجباري منذ يوم 24 نوفمبر الجاري تموصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بباجة الى60 شخصا بعد تسجيل وفاة شيخ عمره 87 سنة بالمستشفي المحلي بتستور امس السبت.واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة، امس السبت، وجود 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 5 حالات بباجة المدينة واصابة واحدة بمجاز الباب ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2136 حالة.في المقابل، ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 1699 شخصا بنسبة قاربت 80 بالمائة حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.