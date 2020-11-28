الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 28 نوفمبر 2020

وات -

صفاقس: ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى 177 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة

باجة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة

القصرين: رصد35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



مدنين: تسجيل حالة وفاة و44 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية صفاقس إلى 177 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم السبت.كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى 6558 إصابة بعد تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة أمس الجمعة من مجموع 401 تحليل تم القيام بهم، في المقابل ارتفع عدد المتعافين من الوباء في الجهة إلى 5374 بعد تسجيل 118 حالة شفاء جديدة.ويرقد حاليا في أقسام العناية المركزة 15 مصابا، وفي قسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 82 مصابا، وفي المصحات الخاصة 34 مصابا.اظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الجمعة، تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 10 حالات بباجة المدينة (التى تسجل اعلى عدد اصابات منذ اسابيع) وتستور (8 حالات)، ومجاز الباب (5 حالات)، وعمدون(3 حالات)، وقبلاط (3 حالات)، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2130 حالة كما تم ايضا تسجيل ارتفاع في عدد الحالات التى تماثلت للشفاء من فيروس "كورونا"، حيث وصلت الى 1699 حالة بنسبة قارت ال80 بالمائة، علما ان عدد ضحايا الفيروس بلغ اجمالا 59 حالة وفاة توفي اغلبهم بالمستشفي الجهوى بمدينة باجة.سجلت ولاية جندوبة يوم امس الجمعة، 22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة بمعتمدية بلطة بوعوان، وفق ما ورد في التقرير اليومي المحيّن الصادر صباح اليوم السبت عن خلية الازمة الصحية بالجهة.وحسب ذات التقرير فان عدد الحالات الإيجابية موزعة بين جندوبة الشمالية ب09 حالات، وجندوبة بحالتين (02)، ومعتمدية بوسالم ب08 حالات، ومعتمدية بلطة بوعوان ب03 حالات، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" بالولاية جندوبة منذ بداية الجائحة الى 1642 إصابة، سجل ما يقارب ثلثيها بكل من معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية، فيما وصل عدد الوفيات الى حدود يوم امس الجمعة الى 116 حالة وفاة.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد عقب صدور نتائج تحاليل 109 عينات تم تحليلها بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين (94 عينة كشفت إصابة 31 شخصا) وبالمخبر الخاص بالقصرين المدينة (15 عينة كشفت إصابة 4 أشخاص)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالوباء منذ بدء الجائحة الى 2269 اصابة.وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني ل(وات) ان اجمالي حالات الشفاء بالجهة ارتفع بدوره الى 1400 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بدء الموجة الثانية للوباء الى 103 حالات وفاة، علما وأنه لم يتم أمس تسجيل إية حالة وفاة وجدد الشعباني دعوته لكافة المواطنين الى التقيد بقواعد حفظ الصحة وعدم التراخي في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة وحالات الوفاة وخطورة الوضع الوبائي .وبخصوص المستشفى الميداني الذي تقرر إحداثه لايواء مرضى "كوفيد 19" وتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية، بين الشعباني أنه من المنتظر أن يتم في غضون الأسبوع المقبل تركيب الأكسجين و تركيز الأسرة (30 سريرا) وتوفير الإطارات شبه الطبية للإنطلاق في العمل به في أقرب الاجال.يذكر أن المستشفى الميداني المذكور مموّل من طرف المجلس الجهوي للولاية بكلفة تقدر بحوالي 300 ألف دينار منها 180 ألف دينار لاقتناء تجهيزات متمثلة في 3 آلات للتنفس الإصطناعي لحالات الإنعاش، و10 الالات للتنفس الطبيعي لحالات الاستعجالي، إلى جانب تجهيزات صحيةاخرى لفائدة المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية مع 30 ألف دينار لتهيئة الفضاء و50 ألف دينار لتركيز محطة الغاز الطبي و45 ألف دينار لإقتناء مستلزمات الوقاية الضرورية للطاقم الطبي من كمامات ولباس واقي.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، حالة وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفايات الناتجة عن هذا الفيروس الى 62 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة بالجهة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).كما سجلت الجهة في نتائج 324 عينة، 44 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 3 اصابات وافدة من ليبيا و41 اصابة محلية، ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1562 اصابة منها اصابة عوني صحة من بين الاصابات الجديدة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات في القطاع الصحي الى 76 اصابة.وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 11 اصابة ببن قردان، و10 اصابات بحومة السوق، و7 اصابات بميدون، و6 اصابات في كل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، واصابة (01) بمدنين الجنوبية.كما اظهرت العينات شفاء 36 شخصا من بينهم 12 حالة شفاء بحومة السوق، و7 حالات ببن قردان، و6 حالات بمدنين الشمالية، و4 حالات بمدنين الجنوبية، وحالتي (02) شفاء باجيم، وحالة شفاء (01) بكل من بني خداش وجرجيس.