نجم المتلوي يتعاقد مع المدافع علاء الدين البوسليمي

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اعلن نجم المتلوي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدافع علاء الدين البوسليمي لمدة سنة واحدة في صفقة انتقال حر قادما اهلي المنامة البحريني.وسبق لعلاء الدين البوسليمي (30 عاما) ان تقمص سابقا الوان النادي الافريقي وقوافل قفصة والترجي الجرجيسي والملعب التونسي ونادي حمام الانف ومستقبل قابس فضلا عن خوضه تجربة احترافية في البطولة الماليزية سنة 2018 ضمن نادي كيلانتان.وشملت انتدابات نجم المتلوي في الميركاتو الحالي التعاقد مع حارس المرمى صابر الخلفاوي والمدافع سليم باشا ولاعبي الوسط محمد جمعة خليج ورياض الفريوي والمهاجم علاء الدين قمش.ويستضيف نجم المتلوي في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اتحاد بن قردان.يذكر ان موعد انطلاق البطولة تاجل في عدة مناسبات بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.