نجم المتلوي يتعاقد مع المدافع علاء الدين البوسليمي

وات - اعلن نجم المتلوي يوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدافع علاء الدين البوسليمي لمدة سنة واحدة في صفقة انتقال حر قادما اهلي المنامة البحريني.
وسبق لعلاء الدين البوسليمي (30 عاما) ان تقمص سابقا الوان النادي الافريقي وقوافل قفصة والترجي الجرجيسي والملعب التونسي ونادي حمام الانف ومستقبل قابس فضلا عن خوضه تجربة احترافية في البطولة الماليزية سنة 2018 ضمن نادي كيلانتان.
وشملت انتدابات نجم المتلوي في الميركاتو الحالي التعاقد مع حارس المرمى صابر الخلفاوي والمدافع سليم باشا ولاعبي الوسط محمد جمعة خليج ورياض الفريوي والمهاجم علاء الدين قمش.
ويستضيف نجم المتلوي في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اتحاد بن قردان.
يذكر ان موعد انطلاق البطولة تاجل في عدة مناسبات بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.
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وسبق لعلاء الدين البوسليمي (30 عاما) ان تقمص سابقا الوان النادي الافريقي وقوافل قفصة والترجي الجرجيسي والملعب التونسي ونادي حمام الانف ومستقبل قابس فضلا عن خوضه تجربة احترافية في البطولة الماليزية سنة 2018 ضمن نادي كيلانتان.
وشملت انتدابات نجم المتلوي في الميركاتو الحالي التعاقد مع حارس المرمى صابر الخلفاوي والمدافع سليم باشا ولاعبي الوسط محمد جمعة خليج ورياض الفريوي والمهاجم علاء الدين قمش.
ويستضيف نجم المتلوي في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اتحاد بن قردان.
يذكر ان موعد انطلاق البطولة تاجل في عدة مناسبات بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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