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فوز النادي الافريقي وديا على نادي حمام الانف 3-2

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 18:29 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - فاز النادي الافريقي على نادي حمام الانف اليوم بنتيجة 3-2 في اطار مباراة ودية يستعد النادي الافريقي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فيما يستعد نادي حمام الانف لخوض الباراج من اجل البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.

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