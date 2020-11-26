فوز النادي الافريقي وديا على نادي حمام الانف 3-2

وات - فاز النادي الافريقي على نادي حمام الانف اليوم بنتيجة 3-2 في اطار مباراة ودية يستعد النادي الافريقي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فيما يستعد نادي حمام الانف لخوض الباراج من اجل البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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