أريانة-كوفيد19: تسجيل إجمالي 3622 إصابة و123 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

وات -

بلغ إجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية اريانة منذ بداية الجائحة والى غاية يوم 23 نوفمبر الجاري 3622 اصابة منها 3549 اصابة محلية و73 اصابة مستوردة في حيت ارتفع عدد الوفايات بالفيروس بالجهة الى 123 حالة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.وتوزعت الاصابات، حسب ذات التقرير الذي تحصلت "وات"، على نسخة منه بين الاناث بـ1896 اصابة والذكور بـ1726 اصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس نحو 2925 حالة.يشار الى ان عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة منذ فتح الحدود موفى شهر جوان الماضي، بلغت 3523 اصابة منها 3484 اصابة محلية، و39 اصابة مستوردة، توزعت بين جنس الاناث بـ1841 اصابة، والذكور بـ1682 اصابة، اما عدد حالات الشفاء التام فبلغ الى حدود يوم امس الاثنين 2831 حالة شفاء في حين بلغ عدد الوفايات بالفيروس 118 حالة، وفق تقرير المصالح الصحية بالجهة.