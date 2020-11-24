منطقة بني حسان تسجل هطول امطار فاقت 100 مليمتر في ظل طقس ممطر شمل جميع الولايات

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// ولاية المنستير // قصيبة المديوني 61 منزل النور 48 طوزة 53 معتمر25 الساحلين29 بنبلة46 جمال 88 بني حسان101 طبلبة60 صيادة لمطة بوحجر50 المكنين 54 الوردنين27 زرمدين 89 قصرهلال44 خنيس47 المنستير27 البقالطة 60 المنستير المطار16 سيدي بالنور49 منزل فارسي52 // ولاية سيدي بوزيد // المكناسي22 سوق الجديد 2 الفائض13 سيدي بوزيد 8 جلمة 5 // ولاية القيروان // سد الهوارب11 بوحجلة 11 سيدي سعد13 عين جلولة 10 العلم 19 سد نبهانة 23 حفوز10 العلا8 نصر الله 9 الوسلاتية7 السبيخة 10 الشبيكة12 القيروان 17 الشراردة 18 منزل المهيري17 // ولاية قبلي // ولاية دوز1 الفوار6 رجيم معتوق8 قبلي 8 سوق الأحد6 أم علي10 سعيدان8 قصر غيلان2 بدر السانية7 جيجل2 بليدات2 // ولاية الكاف // قلعة سنان14 الجريصة 15 الطويرف 9 السرس 30 الدهماني17 تاجروين16 ساقية سيدي يوسف11 نبر16 وادي ملاق 13 الكاف المحطة 6 القصور24 القلعة الخصباء19 الكاف المدينة 28 الدهماني17 k13 5 // ولاية زغوان // جرادو20 سد وادي الرمل32 عين عسكر 35 صواف 40 الزربية 26 سد وادي الكبير72 الناظور33 مقرن58 بئر مشارقة45 زغوان 58 الفحص 64 سد بئرمشارقة 80 // ولاية بنزرت // منزل بورقيبة 23 غزالة 30 العزيب29 أوتيك40 سونين 21 ماطر49 تينجة 18 رأس الجبل 20 العالية 42 غار الملح 29 جومين38 سجنان 60 بنزرت 30 بنزرت المدينة25 // ولاية سوسة // هرقلة 68 كندار 17 المسعدين21 القلعة الكبرى 36 القلعة الصغرى 18 سيدي الهاني17 شط مريم 40 حمام سوسة 18 أكودة40 بوفيشة 39 مساكن22 النفيضة 33 سيدي بوعلي24 سوسة الشمالية19 سوسة المدينة 27 // ولاية صفاقس // بئر ملولي35 رملة 4 بوثدي28 المحرس18 قرمدة 19 بئر علي 28 جبنيانة 30 العامرة 23 الغريبة18 عقارب 24 ساقية الدائر24 عين تركية33 منزل شاكر32 الحنشة 40 الصخيرة 6 صفاقس 8 طينة 20 الطهاهرة 35 صفاقس المطار16 مركز توتة22 السلطنية 15 // ولاية المهدية // ولاية السواسي44 هبيرة 22 ملولش 62 قصور الساف65 سيدي علوان57 بومرداس50 // ولاية باجة // تيبار 34/ سد كساب 18/ سد سيدي سالم 30/ مجاز الباب 32/ تستور 24/ عمدون 20/ نفزة 21/ تبرسق 46/ قبلاط 31/ باجة المحطة 8/ باجة المدينة 10 // ولاية جنوبة // وادي مليز 6/ بتي مطير 23/ سد بوهرتمة 6/ عين دراهم 49/ بوسالم 12/ فرنانة 20/ جندوبة 8/ طبرقة 17/ غار الدماء 8/ سد بربرة 18/ بلطة بوعوان 15/ // ولاية القصرين // تالة 20 // ولاية سليانة // الروحية 5/ العروسة 27/ عين بوسعدية 41/ برقو 56/ سيدي بورويس 14/ مكثر 35/ بوعرادة 32/ كسرى 44/ قعفور 62/ سليانة 27/ الكريب 26/ سليانة المدينة 36/ // ولاية قفصة // زانوش 10/ المظيلة 3/ سدي عيش 2/ منزل حبيب 12/ المطوية 2/ غنوش 2/ // ولاية قابس // مطماطة الجديد 5/ قابس المدينة 4/ قابس الجوبية 3/ مطار مطماطة 3/الحامة 3/ // ولاية مدنين // سدويكش 4/ ميدون 5/ حومة السوق 11/ جربة 6/ بني خداش 1/ مليتة 15/ مدنين 1 // ولاية نابل // بوعرقوب 9/ دار شعبان 22 / بني خيار 20/ الميدة 22/ قرمبالية 19/ الحمامات 28/بني خلاد 25/ قربة 19/ تاكلسة 11/ قليبية 10/ منزل تميم 7/ حمام الغزاز4/ سليمان 20/ منزل بوزلفة 15/ الهوارية11/ نبال 14/ سيدي حسون 25/ ازمو 15/ // ولاية تونس // تونس قرطاج 62/ // ولاية توزر // دقاش 18/ نفطة 7/ الحامة 10/ توزر 10/ تمغزة 3/ حزوة 4/الشبيكة 3 // ولاية تطاوين // البرمة 2/ تطاوين الشمالية 2/ تطاوين الجنوبية 2/ بومهل 35/ فوشانة 34/ مقرين 26/ مرناق 65/ رادس 25/ الخليدية 65/ بن عروس 52/ حمام الانف 32/ المحمدية 45/ المروج 56/ بئر الباي 48/ // ولاية ايانة // رواد 35/ سيدي ثابت 29/ شرفش 53/ اريانة 70/ قلعة الاندلس 36/المنيهلة 56/ // ولاية منوبة // المرناقية 37/ طبربة 34/ شواط 53/ الجديدة 38/ البطان 30/ برج العامري 24/ منوبة 52 وتمثلت اهم الظواهر الجوية في هبوب رياح قوية سرعتها بحساب الكلم /س : 94 في المهدية، 90 في المنستير 83 في قفصة 79 في القصرين 76 في تالة ( من ولاية القصرين ) 68 في كل من تونس وبنزرت 65 في القيروان والنفيضة ( من ولاية سوسة) 61 في سيدي بوزيد 58 في مقرن ( من ولاية زغوان ) وقليبية ( من ولاية نابل ) وطبرقة (من ولاية جندوبة ) .